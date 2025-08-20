Calciomercato Milan, un nuovo terzino sinistro? Solo con uno scambio

Manca davvero molto poco al termine del calciomercato estivo e il Milan, che ha già messo a segno ben sette acquisti, è totalmente focalizzato, al momento, sulla conclusione della sua campagna. Che dovrebbe prevedere sicuramente l'innesto di un attaccante. E quasi certamente quella di un nuovo difensore centrale (a meno che non cambino i piani, ora lo vedremo). Poi, con le cessioni di qualche esubero o giocatore non propriamente titolare nelle scelte di mister Massimiliano Allegri, potrebbero verificarsi anche dei colpi 'last minute' per completare l'organico. PROSSIMA SCHEDA