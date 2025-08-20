Calciomercato Milan, un nuovo terzino sinistro? Solo con uno scambio

Manca davvero molto poco al termine del calciomercato estivo e il Milan, che ha già messo a segno ben sette acquisti, è totalmente focalizzato, al momento, sulla conclusione della sua campagna. Che dovrebbe prevedere sicuramente l'innesto di un attaccante. E quasi certamente quella di un nuovo difensore centrale (a meno che non cambino i piani, ora lo vedremo). Poi, con le cessioni di qualche esubero o giocatore non propriamente titolare nelle scelte di mister Massimiliano Allegri, potrebbero verificarsi anche dei colpi 'last minute' per completare l'organico. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, in arrivo lo scambio che farebbe tutti contenti
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, in arrivo lo scambio che farebbe tutti contenti
Il Milan potrebbe prendere un altro terzino sinistro, oltre Pervis Estupiñán, in questa fase finale del calciomercato estivo. Ecco i dettagli