Oggi è uscita sul canale YouTube della Lega Serie A un'intervista a Matteo Gabbia. Il difensore del Milan si è raccontato a 360 gradi e ha parlato dell'inizio della stagione della squadra. A un certo punto dell'intervista compare Samuele Ricci, che è stato invitato a parlare dello stesso Gabbia. I due, dopo aver condiviso lo spogliatoio della Nazionale italiana, si sono ritrovati in rossonero. Il numero di giocatori italiani all'interno dell'organico di Allegri è ancora basso. Tuttavia, è importante vedere quanto possa costruire il gruppo un rapporto, un'amicizia come quella fra questi due ragazzi. Di seguito, si riportano le parole del nuovo centrocampista rossonero.
Milan, Ricci: “Avere gente come Gabbia in spogliatoio è sempre buona cosa”
Nell'intervista che Gabbia ha rilasciato sul canale YouTube di Lega Serie A, è contenuto un intervento di Ricci, suo compagno al Milan
Milan, Ricci elogia Gabbia—
Ecco le parole di Ricci: "Non posso dire nulla di positivo su Gabbia, perché... Scherzo! Gabbia è un bravo ragazzo, oltre che un giocatore di alto livello. Lo sanno tutti. È stato forse il primo giocatore con cui ho parlato del Milan. Mi ha spiegato alcune cose come l'atmosfera e tutto ciò che accade in campo. Una grande amicizia è venuta anche da questo, ma non solo con lui, ma anche con tutti gli altri miei compagni di squadra. Penso che avere giocatori, e soprattutto personaggi come lui in spogliatoio sia sempre una buona cosa".
