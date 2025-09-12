Milan, Ricci: “Avere gente come Gabbia in spogliatoio è sempre buona cosa”

Oggi è uscita sul canale YouTube della Lega Serie A un' intervista a Matteo Gabbia . Il difensore del Milan si è raccontato a 360 gradi e ha parlato dell'inizio della stagione della squadra. A un certo punto dell'intervista compare Samuele Ricci , che è stato invitato a parlare dello stesso Gabbia. I due, dopo aver condiviso lo spogliatoio della Nazionale italiana, si sono ritrovati in rossonero. Il numero di giocatori italiani all'interno dell'organico di Allegri è ancora basso. Tuttavia, è importante vedere quanto possa costruire il gruppo un rapporto, un'amicizia come quella fra questi due ragazzi. Di seguito, si riportano le parole del nuovo centrocampista rossonero.

Ecco le parole di Ricci: "Non posso dire nulla di positivo su Gabbia, perché... Scherzo! Gabbia è un bravo ragazzo, oltre che un giocatore di alto livello. Lo sanno tutti. È stato forse il primo giocatore con cui ho parlato del Milan. Mi ha spiegato alcune cose come l'atmosfera e tutto ciò che accade in campo. Una grande amicizia è venuta anche da questo, ma non solo con lui, ma anche con tutti gli altri miei compagni di squadra. Penso che avere giocatori, e soprattutto personaggi come lui in spogliatoio sia sempre una buona cosa".