Milan, Braglia su Maignan: “Ha già deciso di andare via”

Mike Maignan è il portiere titolare e il capitano del Milan. Nonostante il Chelsea, a inizio calciomercato, abbia provato concretamente ad acquistarlo, il francese è rimasto in rossonero. Un ruolo decisivo lo ha avuto Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, appena insediatosi (per la seconda volta in carriera) sulla panchina rossonera, lo ha dichiarato incedibile e lo ha messo al centro del progetto. Il suo futuro al Milan è comunque incerto. Il contratto di Maignan, infatti, andrà in scadenza a giugno 2026 e dunque, senza rinnovo di contratto, tra meno di un anno potrebbe andare via a parametro zero. Una situazione particolare, soprattutto trattandosi di un pilastro della squadra. In merito, è intervenuto Simone Braglia, che è stato ospite di 'Maracanà', la trasmissione di TMW Radio. Di seguito, si riportano le sue parole.
Situazione di stallo per il rinnovo di Maignan con il Milan. Il portiere andrà via a parametro zero? Il parere di Braglia a TMW Radio
Milan, Maignan via a zero? Il parere di Braglia—
Il pensiero di Braglia: "Ha già deciso di andare via, non vede futuro in una società dove non c'è programmazione per vincere. Se avesse voluto, avrebbe già firmato un contratto. Non credo che le cifre che chiede Maignan non siano all'altezza del suo valore. E' da due anni che si parla di rinnovo, andava fatto già dopo lo Scudetto. La società rischia di sbagliare come è successo con Donnarumma e tanti altri, perché poi rischi di perderlo a zero".
