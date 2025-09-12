Rabiot: “Il mister mi chiamava quest’estate anche prima di essere al Milan”

Come è noto, Massimiliano Allegri - allenatore del Milan - voleva fortemente ritornare a lavorare con Adrien Rabiot. La mezzala francese incarna esattamente il prototipo di centrocampista che piace al tecnico livornese. Forza fisica, gamba, capacità di inserirsi in attacco: ecco le caratteristiche di Rabiot, che è pronto a prendersi il Milan. Oggi il giocatore si è presentato ufficialmente in conferenza stampa e ha rilasciato anche un'intervista a DAZN. In quest'ultima, tra i moltissimi temi trattati, Rabiot ha parlato del suo rapporto con l'allenatore (che ha già avuto alla Juventus) e di cosa ha fatto per convincerlo a sbarcare a Milano. Di seguito, si riportano le sue parole.