Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Rabiot: “Il mister mi chiamava quest’estate anche prima di essere al Milan”

INTERVISTE

Rabiot: “Il mister mi chiamava quest’estate anche prima di essere al Milan”

Rabiot: 'Il mister mi chiamava quest'estate anche prima di essere al Milan'
Adrien Rabiot, nuovo giocatore rossonero, ha parlato a DAZN del suo arrivo al Milan e del suo rapporto con Massimiliano Allegri
Redazione PM

Come è noto, Massimiliano Allegri - allenatore del Milan - voleva fortemente ritornare a lavorare con Adrien Rabiot. La mezzala francese incarna esattamente il prototipo di centrocampista che piace al tecnico livornese. Forza fisica, gamba, capacità di inserirsi in attacco: ecco le caratteristiche di Rabiot, che è pronto a prendersi il Milan. Oggi il giocatore si è presentato ufficialmente in conferenza stampa e ha rilasciato anche un'intervista a DAZN. In quest'ultima, tra i moltissimi temi trattati, Rabiot ha parlato del suo rapporto con l'allenatore (che ha già avuto alla Juventus) e di cosa ha fatto per convincerlo a sbarcare a Milano. Di seguito, si riportano le sue parole.

Milan, Rabiot sul rapporto con Allegri

—  

La prima persona che ti ha chiamato è stato Allegri, giusto? “Il mister mi chiamava quest’estate anche prima di essere al Milan. Abbiamo questo rapporto. Quando lui è arrivato al Milan voleva sapere della mia situazione”.

LEGGI ANCHE

Cosa ti ha fatto scegliere il Milan? “È un grandissimo club con una storia pazzesca, è uno dei migliori club al mondo. Non è stato difficile scegliere il Milan. Poi mi ha convinto anche il mister, è vero, a venire qua”.

LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, le probabili formazioni: subito Rabiot e cambio in difesa?>>>

Cosa ti ha detto per convincerti? “Che c’era un progetto importante, su due-tre-quattro anni: bisogna avere giocatori forti per tornare in Champions, lottare per il campionato e fare grandi cose. Mi ha subito interessato e quindi si è fatto tutto velocemente. Non ho avuto il tempo di pensarci. Giocare per il Milan, indossare questa maglia, è qualcosa di importante. Poi conosco l’Italia, mi sono trovato bene prima. È bello tornare qua a giocare”.

Leggi anche
Milan-Como a Perth, Calcagno: “Una situazione irripetibile”
Gabbia: “Il Milan merita di lottare per i trofei in ogni competizione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA