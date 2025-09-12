Milan-Como a Perth, Calcagno: “Una situazione irripetibile”

Da tempo ormai si discute su dove verrà giocata Milan-Como . Il match, in programma per l'8 febbraio 2026, non potrà essere disputato a San Siro . Questo a causa della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 . Da mesi si parla di un'ipotesi suggestiva: far giocare la partita in Australia , a Perth . Ciò permetterebbe di espandere all'estero il brand della Serie A e di farla conoscere ben oltre i confini dell'Italia. La Lega ha proposto concretamente tale ipotesi all'UEFA. Tuttavia, il Comitato Esecutivo della UEFA ha rimandato la decisione. Sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione 'Maracanà', Umberto Calcagno - presidente dell'Associazione Italiana Calciatori - ha commentato questa ipotesi.

Ecco dunque le sue parole: "E' un'eccezionalità, una situazione che per tante questioni è irripetibile. Sono due squadre non impegnate nelle coppe, invece quelli che le fanno hanno un sovraccarico di lavoro importante. Sono ragazzi che si allenano poco e giocano tanto, per questo crescono gli infortuni e questo preoccupa tanto noi. Per la salute e per salvaguardare lo spettacolo di questo sport".