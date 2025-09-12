Gabbia: “Il Milan merita di lottare per i trofei in ogni competizione”

Dopo la vittoria contro il Bari in Coppa Italia , l'inizio di Serie A non è stato dei migliori per il Milan . La prima giornata è stata uno shock: sconfitta a San Siro contro la Cremonese . La seconda giornata è andata meglio. Nella vittoria di Lecce i rossoneri hanno dato segnali di ripresa incoraggianti. Ora gli uomini di Massimiliano Allegri sono chiamati a ripetersi contro il Bologna al termine della sosta ( domani, giorno di vigilia, ci sarà la conferenza stampa dell'allenatore ). All'interno di un'intervista per il canale YouTube di Lega Serie A , Matteo Gabbia ha commentato l'inizio di stagione della squadra, esprimendo i propositi per il prosieguo della stagione.

Gabbia sull'inizio di stagione del Milan

Ecco le parole del difensore italiano: "Certamente non è stato l'inizio della stagione che speravamo, ma stiamo lavorando su tutta la linea, su tutte le fasi del gioco, da quando siamo in possesso a quando stiamo difendendo e coprendo la nostra area, oltre ad attaccare. Ovviamente abbiamo lavorato duramente dalla prestagione e sono sicuro che con il duro lavoro i risultati arriveranno. Quindi, dobbiamo mantenere la fede, continuare a lavorare sodo, aspirare ad avere una grande stagione e metterci la prima partita alle spalle. Cerco di fare del mio meglio. Onestamente, non ho mai pensato di fare un passo avanti per diventare un leader solo perché sono qui da più tempo. Cerco di aiutare i miei compagni di squadra sia i nuovi ragazzi che i volti familiari in base al tocco umano che posso offrire come calciatore. I miei compagni di squadra fanno lo stesso con me".