Milan-Bologna, ecco luogo e orario della conferenza stampa di Allegri

È ormai andata in archivio la prima sosta per le nazionali della stagione 2025/26. È dunque tempo di tornare a pensare al campionato. Il Milan si sta preparando in questi giorni per la sfida contro il Bologna, che andrà in scena domenica sera alle ore 20:45 a San Siro. Si tratta del primo match davvero probante della stagione ufficiale, dopo i primi due impegni contro Cremonese e Lecce. Gli uomini di Massimiliano Allegri - contro un avversario sempre ostico come la squadra di Italiano - sono chiamati a confermare i miglioramenti mostrati alla seconda giornata. Il tecnico livornese interverrà domani in conferenza stampa alla vigilia della partita.