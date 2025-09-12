Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Bologna, ecco luogo e orario della conferenza stampa di Allegri

CONFERENZA

Milan-Bologna, ecco luogo e orario della conferenza stampa di Allegri

Milan-Bologna, ecco luogo e orario della conferenza stampa di Allegri
Domenica a San Siro andrà in scena Milan-Bologna. Domani, alla vigilia del match, Allegri parlerà in conferenza stampa. Ecco dove e quando
Redazione PM

È ormai andata in archivio la prima sosta per le nazionali della stagione 2025/26. È dunque tempo di tornare a pensare al campionato. Il Milan si sta preparando in questi giorni per la sfida contro il Bologna, che andrà in scena domenica sera alle ore 20:45 a San Siro. Si tratta del primo match davvero probante della stagione ufficiale, dopo i primi due impegni contro Cremonese e Lecce. Gli uomini di Massimiliano Allegri - contro un avversario sempre ostico come la squadra di Italiano - sono chiamati a confermare i miglioramenti mostrati alla seconda giornata. Il tecnico livornese interverrà domani in conferenza stampa alla vigilia della partita.

Milan-Bologna, la conferenza stampa di Allegri

—  

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri si terrà domani alle ore 12:00 a Milanello. L'allenatore risponderà alle domande dei giornalisti presentando la sfida.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot e la frase sulla Champions che fa sognare: segnali e spunti importanti>>>

C'è grande attesa per le parole di Allegri, il quale sicuramente sarà interrogato sull'inserimento di alcuni nuovi innesti (Nkunku e Rabiot su tutti) e sulle novità di formazione che la gara contro il Bologna potrebbe riservare.

Leggi anche
Milan, Rabiot idee chiarissime: “Voglio segnare almeno 10 gol”
Milan, Rabiot racconta: “Parlavo già con Allegri”. Sulla trattativa …

© RIPRODUZIONE RISERVATA