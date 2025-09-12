Milan, Rabiot si è presentato oggi come nuovo centrocampista del Milan. L'ufficialità del colpo era arrivata già il primo settembre, ultimo giorno del mercato estivo. Visto il poco tempo e le tempistiche ristrette, Rabiot ha svolto le visite mediche con la Francia ed è arrivato a Milano e Milanello solo nella giornata di ieri. Come detto, oggi a 'Casa Milan' è andata in scena la sua presentazione in una conferenza stampa davvero ricca di spunti e parole molto, molto chiare. "C'è serenità, voglia di lavorare, far bene e impegnarsi. La base è buona". Parla così Rabiot del gruppo che ha trovato una volta sbarcato al Milan. PROSSIMA SCHEDA