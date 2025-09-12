Milan, Gabbia: “Ho il privilegio di essere qui, è davvero speciale”

Matteo Gabbia è diventato di recente uno dei volti principali del Milan . Ciò è dovuto al suo forte attaccamento alla maglia, sempre indossata con grande onore e con grande rispetto. Il difensore italiano - pur non essendo mai stato un leader tecnico del gruppo - ha sempre dimostrato (a parole e con i fatti) di saper cosa significhi indossare una maglia gloriosa come quella rossonera. La sua storia, in effetti, parla per lui. Matteo è cresciuto nel settore giovanile del club e da anni (a parte per una parentesi di sei mesi al Villarreal) milita nella prima squadra del Milan . Nel corso di un'intervista pubblicata sul canale YouTube di Lega Serie A il calciatore ha raccontato del suo legame con la squadra ( qui l'intervista completa ).

Ecco le sue parole: "Il Milan ha fatto parte della mia vita da quando ero un ragazzino. È come se il mio sogno si avverasse ogni singolo giorno. Ho il privilegio di essere qui, da bambino era difficile immaginare che avrei provato tutte le emozioni che sto vivendo come giocatore qui. È davvero speciale. È un sogno che cerco di perseguire ogni giorno con il massimo impegno e professionalità. Il Milan mi ha regalato molto più emozioni e gioia di quelle che ho dato in cambio. Il club merita così tanto. Mi sentirò per sempre in debito con loro per tutte le emozioni che Milan mi ha dato".