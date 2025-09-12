Milan, Gabbia: “Sono arrivati giocatori e ragazzi fantastici”

Il canale YouTube di Lega Serie A ha pubblicato un'intervista a Matteo Gabbia. Il difensore del Milan ha parlato delle impressioni che ha avuto dai nuovi acquisti del club

Finora, nelle prime tre uscite ufficiali della stagione del Milan , c'è sempre stato Matteo Gabbia al centro della difesa di Allegri . Il difensore italiano è da almeno una stagione uno dei leader del gruppo. L'attaccamento alla maglia - derivato dal fatto di essere cresciuto nel settore giovanile del club - lo erge a figura di riferimento all'interno dello spogliatoio. Si tratta di un ruolo che si è meritato grazie ad atteggiamenti impeccabili dentro e fuori dal campo. Tutto questo, probabilmente, fa sì che Gabbia abbia un ruolo decisivo nell'accogliere i nuovi arrivati. Proprio di questi ultimi - e sono molti ad essere arrivati da poco a Milanello - ha parlato il difensore all'interno di un'intervista rilasciata per il canale YouTube di Lega Serie A . Di seguito, si riportano le sue parole.

Ecco cosa ha detto Gabbia: "L'arrivo di nuovi giocatori è molto positivo. Devo ammettere che sono giocatori fantastici e ragazzi fantastici. Questo spesso va di pari passo. Di conseguenza, siamo tutti davvero felici di averli con noi. Sappiamo che possono contribuire molto alla squadra. Per quanto riguarda gli individui, sarebbe superfluo parlare di Modrić perché è un giocatore incredibile e vincitore del Pallone d'Oro. Tutti, mi hanno davvero stupito. Conoscevo già Ricci, ma avere l'opportunità di condividere la vita quotidiana con lui mi ha aiutato a capire la sua personalità e il suo desiderio di migliorare nell'allenamento".