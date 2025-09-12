Milan, Orlando su Maignan: “Se dovesse andare via, non mi romperei la testa”

In casa Milan sta tenendo banco la situazione legata al rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e potrebbe andare via a parametro zero. Massimo Orlando ha detto la sua a TMW Radio

In questi giorni si sta vivendo una situazione particolare in casa Milan. Il capitano della squadra - il portiere Mike Maignan - andrà in scadenza a giugno 2026 e le trattative per il rinnovo del contratto sono al momento bloccate. Una circostanza atipica: il capitano, ossia uno dei pilastri della squadra, non è certo di rimanere a lungo al Milan. Visto che la stagione è appena iniziata e Allegri ha sempre dimostrato di puntarci molto, le cose potrebbero cambiare. Ad ora, però, non sembrano esserci segnali che vadano in questa direzione. I rossoneri, infatti, starebbero addirittura già pensando a dei possibili sostituti del francese. Nel merito della questione è intervenuto Massimo Orlando, ex calciatore, durante la trasmissione 'Maracanà', sulle frequenze di TMW Radio. Ecco, dunque, che cosa ha detto.