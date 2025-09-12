Milan, Orlando su Maignan: “Se dovesse andare via, non mi romperei la testa”

In casa Milan sta tenendo banco la situazione legata al rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e potrebbe andare via a parametro zero. Massimo Orlando ha detto la sua a TMW Radio
In questi giorni si sta vivendo una situazione particolare in casa Milan. Il capitano della squadra - il portiere Mike Maignan - andrà in scadenza a giugno 2026 e le trattative per il rinnovo del contratto sono al momento bloccate. Una circostanza atipica: il capitano, ossia uno dei pilastri della squadra, non è certo di rimanere a lungo al Milan. Visto che la stagione è appena iniziata e Allegri ha sempre dimostrato di puntarci molto, le cose potrebbero cambiare. Ad ora, però, non sembrano esserci segnali che vadano in questa direzione. I rossoneri, infatti, starebbero addirittura già pensando a dei possibili sostituti del francese. Nel merito della questione è intervenuto Massimo Orlando, ex calciatore, durante la trasmissione 'Maracanà', sulle frequenze di TMW Radio. Ecco, dunque, che cosa ha detto.
Maignan non rinnova? Il pensiero di Orlando
Il parere di Orlando: "Carattere un po' difficile. Tanti punti ha levato lui al Milan con qualche errore. Se dovesse andare via, non mi romperei la testa. Ci sono tanti portieri bravi che possono andare al Milan. Troppo polemico, può andare via".