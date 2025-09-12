Milan, Galeone rivela: “Ad Allegri dissi: prendi Xhaka. Mi rispose …”

Milan, Galeone intervistato a La Repubblica Bologna' rivela in esclusiva il consiglio dato ad Allegri su Xhaka. Ecco le sue parole.
Giovanni Galeone, ex allenatore italiano di Udinese, Napoli tra le altre, è stato intervistato dal quotidiano 'La Repubblica Bologna'. In vista proprio di Milan-Bologna, in programma domenica sera alle 20:45, il noto mentore di Massimiliano Allegri si è soffermato molto sul Milan e sul tecnico livornese. Galeone durante l'intervista ha parlato con molta stima di Allegri e ha poi rivelato retroscena molto interessanti. Uno su tutti il consiglio che diede ad Allegri su Granit Xhaka, centrocampista svizzero nel mirino del club rossonero quest'estate. "Gli ho detto prendi Xhaka, lui mi ha risposto 'Va troppo piano'". Dunque un mancato arrivo di Xhaka al Milan non solo per motivi economici, ma anche tecnici.
Milan, Galeone su Xhaka e Allegri
Durante l'intervista Galeone poi prosegue e si sofferma anche sull' 'errore' del Milan di puntare su Sergio Conceicao per il dopo Fonseca. "Mi aspettavo lo prendessero già dopo Fonseca, bell’errore non farlo". Ha poi analizzato l'attuale rosa del Milan, rivelando che, secondo lui, la difesa sia il tallone d'Achille di quest'anno. "In questo Milan costruito bene da centrocampo in su è proprio la difesa che non mi convince, sia come reparto che come singoli: lì a Max serve tempo e forse uomini".