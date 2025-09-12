Milan, Galeone rivela: “Ad Allegri dissi: prendi Xhaka. Mi rispose …”

Giovanni Galeone, ex allenatore italiano di Udinese, Napoli tra le altre, è stato intervistato dal quotidiano 'La Repubblica Bologna'. In vista proprio di Milan-Bologna, in programma domenica sera alle 20:45, il noto mentore di Massimiliano Allegri si è soffermato molto sul Milan e sul tecnico livornese. Galeone durante l'intervista ha parlato con molta stima di Allegri e ha poi rivelato retroscena molto interessanti. Uno su tutti il consiglio che diede ad Allegri su Granit Xhaka, centrocampista svizzero nel mirino del club rossonero quest'estate. "Gli ho detto prendi Xhaka, lui mi ha risposto 'Va troppo piano'". Dunque un mancato arrivo di Xhaka al Milan non solo per motivi economici, ma anche tecnici.