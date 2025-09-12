Fazzini e il riferimento al Milan: “Ho scelto la 22 per Kakà”

Il giovane classe 2003, Jacopo Fazzini, dall'Empoli si è trasferito alla corte della Fiorentina: la motivazione della scelta legata al 22

Alessia Scataglini 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 12:16)

Il giovane classe 2003, Jacopo Fazzini, dall'Empoli si è trasferito alla corte della Fiorentina. Il centrocampista ha scelto la maglia numero 22 per la sua avventura alla viola. Una scelta che, ovviamente, non è casuale. In un'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il giovane ha spiegato la motivazione legata dietro a questa scelta:

Fazzini e Kakà: "Ho scelto la numero 22 per lui, mi è sempre piaciuto" — "Qui la numero 10 era di Gudmundsson. Ho voluto il 22 perchè era il numero di Kakà, uno che mi è sempre piaciuto".

Fazzini ha poi parlato anche del rapporto con l'attuale allenatore, Stefano Pioli, ex tecnico del Milan con cui ha vinto lo scudetto nel 2022, sottolineando la sua importanza nel percorso di crescita, sia personale che collettiva: ""Ci aiuta, ci dà consigli, tifa rivedere l’errore. Ha le idee chiare". Con un 'idolo' come Kakà ad ispirarlo, Fazzini sogna di imporsi sempre di più con la maglia della Fiorentina.