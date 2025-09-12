Milan, Galeone: “Ecco perché Allegri ha voluto Rabiot”

Giovanni Galeone , ex allenatore e mentore di Allegri fin dai tempi del Pescara, è stato intervistato dal quotidiano 'La Repubblica Bologna' . Durante l'intervista, anche in ottica di Milan-Bologna di domenica sera alle 20:45, ha parlato delle differenze tattiche tra i due allenatori: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Dall'analisi di Galeone emerge come i due allenatori abbiano filosofie diametralmente opposte. Sempre dall'analisi si percepisce in maniera palpabile il motivo per cui Allegri abbia chiesto l'innesto di Adrien Rabiot. Ecco le sue parole.

Galeone: "Allegri e Italiano sono allenatori con idee opposte"

"Max e Italiano sono allenatori con idee opposte. Stimo molto Italiano e mi piace da matti il gioco del Bologna negli ultimi trenta metri, attua quella che era la mia mania, spingere forte in zona offensiva e creare un flipper sulla trequarti, liberando l’estro di chi ha talento e fargli rischiare la giocata. Me lo diceva pure Gasperini quando lì aveva Ilicic e il Papu, lasciali liberi di fare numeri e prima o poi il difensore abbocca.