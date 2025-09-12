Milan, Galeone: “Ecco perché Allegri ha voluto Rabiot”

Italiano spinge tanto coi terzini e costruisce dalla difesa. Allegri non ha quasi mai attaccato coi laterali difensivi, guai a farlo coi centrali, preferisce gli inserimenti delle mezzali, e per questo il Milan ha preso Rabiot. L’ha imparato a Pescara, io chiedevo tanti gol ai centrocampisti e con me Max ne segnò 12. In Italia pochi sanno dare un’identità alle proprie squadre, quelle di Allegri e Italiano ce l’hanno sempre e molto chiara, il loro gioco nasce da idee precise, mai dall’improvvisazione".
