Rabiot: “Maignan? Già da qualche anno mi diceva di venire al Milan”

Adrien Rabiot è appena sbarcato nel mondo rossonero. Oggi, in conferenza stampa, è stato presentato come l'ultimo acquisto del calciomercato, l'ultimo nuovo volto dalle parti di Milanello. Oltre ad Allegri (che lo ha voluto fortemente), Rabiot si ritrova anche molti compagni già noti. Da qualche anno, infatti, al Milan si sta stabilendo una sorta di colonia francese. Nonostante gli addii di Theo Hernandez e Adli, tutt'ora sono presenti in rosa Maignan, Nkunku e Fofana. Con tutti e tre l'ex Juventus e Marsiglia ha condiviso lo spogliatoio in Nazionale. L'adattamento alla nuova squadra, dunque, dovrebbe essere più semplice. Lo ha confermato anche lo stesso giocatore all'interno di un'intervista per DAZN. Di seguito, si riportano le sue parole in merito.