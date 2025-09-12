Rabiot: “Maignan? Già da qualche anno mi diceva di venire al Milan”

Com’è stato ritrovare qua Maignan? Ha contribuito al tuo arrivo al Milan? “Anche lui quando ha sentito le voci di mercato mi ha chiamato subito per dirmi “Vieni al Milan”. Ma già da qualche anno mi dice di venire al Milan. Quando è stato più concreto mi ha chiesto se poteva fare qualcosa per aiutarmi, se avevo bisogno di sapere qualcosa. È un amico che conosco da anni. Al PSG non abbiamo avuto l’opportunità di giocare insieme perché lui è andato via subito quindi giocarci insieme così mi fa piacere”.
Chi è il più felice dei due? “Lui è felice di avermi qua, di aver ritrovato anche Nkunku: anche lui è cresciuto nel Settore Giovanile del PSG. Anche ritrovare francesi nello spogliatoio per lui è bello. Ma anche io sono contento di essere qua”.
