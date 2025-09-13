Dal Milan Futuro alla Serie A: ecco il giovane Balentien

Cheveyo Balentien, attaccante classe 2006 nato ad Almere e arrivato in Italia soltanto lo scorso 21 agosto si sta già facendo conoscere

Alessia Scataglini 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 13:16)

Il numero 25, legato storicamente ad Adrien Rabiot, non sarà indossato dal francese ex Juventus. La maglia, infatti, appartiene già a Cheveyo Balentien, attaccante classe 2006 nato ad Almere e arrivato in Italia soltanto lo scorso 21 agosto. Il Milan ha strappato il gioiellino al Den Haag U19 per circa 100.000 mila euro, firmando un contratto fino al 2030.