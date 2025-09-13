Dal Milan Futuro alla Serie A: ecco il giovane Balentien

Il primo impatto è stato alquanto positivo. Con la sua altezza, ben 190 centimetri, abbina fisicità e atletismo. I paragoni non mancano di certo: per molti, il giovane assomiglia al Leao del Lille, con l'unica differenza che è più orientato alla zona gol.
Il PSG lo aveva attentamente visionato ad inizio estate. Il club di Via Aldo Rossi, invece, ha deciso di puntarci con molta decisione. Ora, viste le tante assenze in attacco, il giovane francese si trova aggregato in prima squadra già per la partita contro il Bologna. Allegri segue con molta attenzione la sua crescita. Soltanto il tempo ci potrà dire se questo giovane potrà essere, ben presto, una delle nuove stelle del calcio europeo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA