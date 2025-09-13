Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Dal Milan Futuro alla Serie A: ecco il giovane Balentien

RASSEGNA STAMPA

Dal Milan Futuro alla Serie A: ecco il giovane Balentien

Dal Milan Futuro alla Serie A: ecco il giovane Balentien - immagine 1
Cheveyo Balentien, attaccante classe 2006 nato ad Almere e arrivato in Italia soltanto lo scorso 21 agosto si sta già facendo conoscere
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il numero 25, legato storicamente ad Adrien Rabiot, non sarà indossato dal francese ex Juventus. La maglia, infatti, appartiene già a Cheveyo Balentien, attaccante classe 2006 nato ad Almere e arrivato in Italia soltanto lo scorso 21 agosto. Il Milan ha strappato il gioiellino al Den Haag U19 per circa 100.000 mila euro, firmando un contratto fino al 2030.

Balentien: il Milan scopre il giovane talento francese

—  

L'idea iniziale era quella di mandarlo nel Milan Futuro, come riferisce il Corriere dello Sport. Già ha potuto assaporare un po' la situazione, collezionando due presenze. Il destino, però è dalla sua parte: il 29 agosto, Balentien ha fatto il suo esordio in Serie A entrando a partita in corso contro il Lecce.

LEGGI ANCHE

Il primo impatto è stato alquanto positivo. Con la sua altezza, ben 190 centimetri, abbina fisicità e atletismo. I paragoni non mancano di certo: per molti, il giovane assomiglia al Leao del Lille, con l'unica differenza che è più orientato alla zona gol.

LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, Massimiliano Allegri parla in conferenza: le sue parole>>>

Il PSG lo aveva attentamente visionato ad inizio estate. Il club di Via Aldo Rossi, invece, ha deciso di puntarci con molta decisione. Ora, viste le tante assenze in attacco, il giovane francese si trova aggregato in prima squadra già per la partita contro il Bologna. Allegri segue con molta attenzione la sua crescita. Soltanto il tempo ci potrà dire se questo giovane potrà essere, ben presto, una delle nuove stelle del calcio europeo.

Leggi anche
Leo dell’Orco, chi è il compagno ed erede di Armani che “sfiorò il Milan”
Zazzaroni: “Milan, dal mercato solo due titolari e mezzo. Se Allegri …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA