Leo dell’Orco, chi è il compagno ed erede di Armani che “sfiorò il Milan”

Alessia Scataglini 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 11:16)

Leo dell'Orco non è stato solamente il compagno di lavoro (e di vita, sopratutto) di Giorgio Armani, ma una vera e propria figura centrale nella costruzione di tutta l'azienda. Nel testamento dello stilista Italiano, è indicato come punto di riferimento: a lui il 40% dei diritti dell'azienda e l'uso delle quote per il 30%. Dell'Orco è stato per quasi mezzo secolo la parte decisiva nell'impero di Armani.