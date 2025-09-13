Leo dell’Orco, chi è il compagno ed erede di Armani che “sfiorò il Milan”

Nato in Puglia, a Bisceglie, è il più piccolo di 5 fratelli. A 24 anni, per i giardini di Via Tiraboschi, incrociò proprio Armani e, da quel momento, iniziò una carriera lunghissima, una delle più lunghe di tutto il panorama della moda italiano.
Il rapporto che legava i due è stato sancito anche in passerella: nel 2021, durante una sfilata, Armani lo volle con sé davanti a tutti i riflettori. Un gesto che racconta tanto, che riassume la storia di due uomini che hanno costruito assieme quello che, con il passare degli anni, è diventato un vero e proprio impero, simbolo di Milano.
