Milan, Ordine: 'Rabiot e una frase che porta messaggi positivi'. Sui gol ...

Ordine continua l'analisi e sottolinea che: "C'è anche la voglia di tornare utile a questo Milan". Poi sugli obiettivi stagionali di Rabiot, il giornalista dice: "Come dovranno certificare le cifre di questa stagione scandita dalla scelta di un numero sulla maglia, il 12 indossato per la presentazione del giorno 12 settembre alle ore 12 ma sotto sotto nasconde anche l'ambizione di raggiungere quella cifra in fatto di gol sfiorata in Francia e ai tempi della Juve a Torino".
