Milan, Ordine: 'Rabiot e una frase che porta messaggi positivi'. Sui gol ...

Franco Ordine, giornalista, parla della conferenza stampa di Adrien Rabiot con il Milan. Tanti spunti dati dal centrocampista francese
Franco Ordine
"C'è chi dice no. C'è chi dice no addirittura alla Champions". Il giornalista Franco Ordine ha analizzato la conferenza stampa di Adrien Rabiot. Il calciatore del Milan, tra le tante cose, ha detto anche di preferire giocare al Milan che un anno in Champions senza possibilità di vincere. Una frase che, sottolinea Ordine su 'Il Giornale': "E' già servita a procurargli una scia di messaggi positivi. Non è l'unica".

Come ricorda Ordine: "Allegri lo considerava da allora una delle pedine per completare il suo centrocampo. E che tra i due l'intesa sia perfetta è documentato anche dalla frase dedicata all'obiettivo della stagione, "che è raggiungere la Champions", esattamente le stesse indicate proprio da Max il giorno della presentazione".

Ordine continua l'analisi e sottolinea che: "C'è anche la voglia di tornare utile a questo Milan". Poi sugli obiettivi stagionali di Rabiot, il giornalista dice: "Come dovranno certificare le cifre di questa stagione scandita dalla scelta di un numero sulla maglia, il 12 indossato per la presentazione del giorno 12 settembre alle ore 12 ma sotto sotto nasconde anche l'ambizione di raggiungere quella cifra in fatto di gol sfiorata in Francia e ai tempi della Juve a Torino".

