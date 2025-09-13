Milan-Bologna, Giménez è tornato carico dal Messico: la curiosità

Un 'golazo', quello del centravanti classe 2001 che, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha fatto tornare il messicano a Milanello molto carico e determinato a ripetersi anche in maglia rossonera. Quel tiro a giro di sinistro sul secondo palo, in fin dei conti, è stato un ottimo modo per sbloccarsi, visto che il 'Bebote' non andava a segno da un bel po' in gare ufficiali.
Ultimi gol in gare ufficiali con il Milan? Contro il Bologna!—
Quando era stata l'ultima volta? Curiosità: proprio in un Milan-Bologna. Quello di campionato, purtroppo non la finale di Coppa Italia vinta poi dalla squadra di Vincenzo Italiano. In quella circostanza, 9 maggio scorso, a 'San Siro', Giménez era andato a segno con una doppietta. Domani, con ogni probabilità dal 1', avrà la grande chance per riprendere il discorso con il gol anche con il Diavolo.
