Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Bologna, Giménez è tornato carico dal Messico: la curiosità

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Bologna, Giménez è tornato carico dal Messico: la curiosità

Milan-Bologna, Giménez è tornato carico dal Messico: la curiosità
Santiago Giménez, centravanti classe 2001, reduce da un gol spaziale realizzato nei giorni scorsi in occasione dell'amichevole Messico-Corea del Sud 2-2, è candidato a giocare titolare in Milan-Bologna di domani sera a 'San Siro'
Daniele Triolo Redattore 

Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani, domenica 14 settembre, alle ore 20:45 è il match con cui i rossoneri di Massimiliano Allegri si ritufferanno nel campionato dopo la prima sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali.

Milan, Giménez autore di un super gol con il Messico

—  

Una di queste, il Messico, ha disputato nei giorni scorsi due amichevoli, contro Giappone e Corea del Sud, entrambe terminate con due pareggi: la prima 0-0, la seconda 2-2. Contro i sudcoreani la rete del pari, giunta al 94', l'ha messa a segno Santiago Giménez, attaccante del Milan.

LEGGI ANCHE

Un 'golazo', quello del centravanti classe 2001 che, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha fatto tornare il messicano a Milanello molto carico e determinato a ripetersi anche in maglia rossonera. Quel tiro a giro di sinistro sul secondo palo, in fin dei conti, è stato un ottimo modo per sbloccarsi, visto che il 'Bebote' non andava a segno da un bel po' in gare ufficiali.

Ultimi gol in gare ufficiali con il Milan? Contro il Bologna!

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan pesca questo ‘vice’ Estupinan tra gli svincolati >>>

Quando era stata l'ultima volta? Curiosità: proprio in un Milan-Bologna. Quello di campionato, purtroppo non la finale di Coppa Italia vinta poi dalla squadra di Vincenzo Italiano. In quella circostanza, 9 maggio scorso, a 'San Siro', Giménez era andato a segno con una doppietta. Domani, con ogni probabilità dal 1', avrà la grande chance per riprendere il discorso con il gol anche con il Diavolo.

Leggi anche
Milan, Ordine: “Rabiot e una frase che porta messaggi positivi”. Sui gol …
Milan-Bologna, giungono buone notizie per Allegri sul fronte Estupinan

© RIPRODUZIONE RISERVATA