Messico-Corea 2-2, il golazo del ‘Bebote’ Giménez al 94′ (Video)

Tutto finito? Macché. Perché, nel frattempo, dalla panchina, si era alzato Santiago Giménez, attaccante del Milan, uomo rivelatosi poi decisivo per le sorti del match. Il 'Bebote', non un titolare inamovibile del Messico di Aguirre, è entrato al 62', poco prima della rimonta coreana, prendendo il posto in campo proprio di Jiménez.
Una mezzora, dopo, in pieno recupero (94'), la magia: sinistro a giro proprio dal limite dell'area dopo un bel controllo a seguire per aggiustarsi la sfera e pallone all'incrocio dei pali per il definitivo pareggio nel match. Un vero e proprio golazo per il centravanti del Diavolo, classe 2001, che non potrà far altro che restituirgli un po' di morale in vista dei prossimi impegni con i rossoneri in campionato.
