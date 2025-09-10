Messico-Corea 2-2, il golazo del ‘Bebote’ Giménez al 94′ (Video)

Tutto finito? Macché. Perché, nel frattempo, dalla panchina, si era alzato Santiago Giménez, attaccante del Milan, uomo rivelatosi poi decisivo per le sorti del match. Il 'Bebote', non un titolare inamovibile del Messico di Aguirre, è entrato al 62', poco prima della rimonta coreana, prendendo il posto in campo proprio di Jiménez.