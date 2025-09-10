PIANETAMILAN news milan ultime notizie Messico-Corea 2-2, il golazo del ‘Bebote’ Giménez al 94′ (Video)

Messico-Corea 2-2, il golazo del ‘Bebote’ Giménez al 94′ (Video)

Santiago Giménez, con un gol incredibile al 94', ha evitato la sconfitta al Messico nell'amichevole di stanotte contro la Corea del Sud
Nella notte, al 'Geodis Park' di Nashville (Tennessee - U.S.A.), il Messico del Commissario Tecnico Javier Aguirre ha affrontato, in amichevole, la Corea del Sud: secondo test match per il 'Tricolor' dopo lo 0-0 di tre giorni fa maturato contro il Giappone. Anche in questo caso, la partita è finita in pareggio, 2-2.

Messico-Corea 2-2, Giménez salva il 'Tricolor' nel recupero

Messico avanti al 22' grazie al solito Raúl Jiménez, attaccante del Fulham. Poi, però, nella ripresa la reazione della Corea del Sud, capace di andare in rete prima con Heung-Min Son, ex Tottenham oggi ai Los Angeles Galaxy FC nella MLS, al 65' e quindi con Hyeon-Gyu Oh al 75'.

Tutto finito? Macché. Perché, nel frattempo, dalla panchina, si era alzato Santiago Giménez, attaccante del Milan, uomo rivelatosi poi decisivo per le sorti del match. Il 'Bebote', non un titolare inamovibile del Messico di Aguirre, è entrato al 62', poco prima della rimonta coreana, prendendo il posto in campo proprio di Jiménez.

Una mezzora, dopo, in pieno recupero (94'), la magia: sinistro a giro proprio dal limite dell'area dopo un bel controllo a seguire per aggiustarsi la sfera e pallone all'incrocio dei pali per il definitivo pareggio nel match. Un vero e proprio golazo per il centravanti del Diavolo, classe 2001, che non potrà far altro che restituirgli un po' di morale in vista dei prossimi impegni con i rossoneri in campionato.

