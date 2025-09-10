Pausa nazionali, nella notte tre giocatori del Milan impegnati

È in corso la pausa nazionali. Mentre stasera hanno giocato Maignan e Rabiot con la Francia e Pavlovic con la Serbia, altri tre giocatori del Milan potrebbero scendere in campo nella notte italiana con le rispettive nazionali. Si tratta di Christian Pulisic, Santiago Gimenez e Pervis Estupinan. I tre dovrebbero tutti essere impegnati rispettivamente con gli Stati Uniti, il Messico e l'Ecuador.