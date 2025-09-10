È in corso la pausa nazionali. Mentre stasera hanno giocato Maignan e Rabiot con la Francia e Pavlovic con la Serbia, altri tre giocatori del Milan potrebbero scendere in campo nella notte italiana con le rispettive nazionali. Si tratta di Christian Pulisic, Santiago Gimenez e Pervis Estupinan. I tre dovrebbero tutti essere impegnati rispettivamente con gli Stati Uniti, il Messico e l'Ecuador.
NAZIONALI
Pausa nazionali, nella notte tre giocatori del Milan impegnati
Milan, i giocatori impegnati nella notte—
LEGGI ANCHE: Milan, Leao e Nkunku ancora a parte, Estupinan in dubbio. Le ultime>>>
Christian Pulisic all'1:30 (ora italiana) sfiderà con la sua nazionale il Giappone in amichevole. Santiago Gimenez affronterà sempre in amichevole la Corea del Sud con il suo Messico alle 3:30 (ora italiana). Infine, Pervis Estupinan dovrebbe fronteggiare in casa l'Argentina di Lionel Messi all'1:00 (ora italiana) in un match valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. In quest'ultimo caso il condizionale è d'obbligo perché nel tardo pomeriggio dall'Ecuador sono arrivate brutte notizie circa la sua condizione fisica. Il terzino sinistro ex Brighton potrebbe aver riscontrato qualche problema muscolare durante la preparazione alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA