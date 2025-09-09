Francia-Islanda 2-1: vittoria sofferta per Maignan e Rabiot

Maignan e Rabiot, giocatori del Milan, hanno entrambi partecipato attivamente alla vittoria sofferta della Francia contro l'Islanda
Questa sera al Parco dei Principi di Parigi è andata in scena Francia-Islanda, gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Una partita il cui andamento sembrava scontato, con 'Les Blues' favoritissimi. Alla fine gli uomini del CT Deschamps hanno portato a casa i tre punti, ma con grande fatica. Alla vittoria hanno partecipato attivamente il portiere del Milan Mike Maignan e il nuovo acquisto rossonero Adrien Rabiot. Il primo ha giocato per tutti e 90 i minuti, il secondo è subentrato al posto dell'interista Marcus Thuram al 70'.
Francia-Islanda 2-1: la partita
La partita è incominciata in modo inaspettato per la Francia. Al 21' del primo tempo, infatti, l'ha sbloccata l'Islanda, grazie a un gol di Gudjhonsen. I francesi sono riusciti a pareggiare i conti solo allo scadere della prima frazione. In gol è andato il solito Mbappé su rigore. L'attaccante del Real Madrid ha così superato Henry nella classifica dei migliori marcatori di sempre nella storia della nazionale francese.