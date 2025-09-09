Pianeta Milan
NAZIONALI

Francia-Islanda 2-1: vittoria sofferta per Maignan e Rabiot

Maignan e Rabiot, giocatori del Milan, hanno entrambi partecipato attivamente alla vittoria sofferta della Francia contro l'Islanda
Redazione PM

Questa sera al Parco dei Principi di Parigi è andata in scena Francia-Islanda, gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Una partita il cui andamento sembrava scontato, con 'Les Blues' favoritissimi. Alla fine gli uomini del CT Deschamps hanno portato a casa i tre punti, ma con grande fatica. Alla vittoria hanno partecipato attivamente il portiere del Milan Mike Maignan e il nuovo acquisto rossonero Adrien Rabiot. Il primo ha giocato per tutti e 90 i minuti, il secondo è subentrato al posto dell'interista Marcus Thuram al 70'.

Francia-Islanda 2-1: la partita

La partita è incominciata in modo inaspettato per la Francia. Al 21' del primo tempo, infatti, l'ha sbloccata l'Islanda, grazie a un gol di Gudjhonsen. I francesi sono riusciti a pareggiare i conti solo allo scadere della prima frazione. In gol è andato il solito Mbappé su rigore. L'attaccante del Real Madrid ha così superato Henry nella classifica dei migliori marcatori di sempre nella storia della nazionale francese.

Nel corso del secondo tempo Barcola ha segnato il 2-1. Partita chiusa? No, affatto. Al 68' Tchouameni è stato espulso, complicando la vita ai suoi compagni di squadra. Al suo posto è entrato Adrien Rabiot (protagonista di uno spiacevole episodio prima dell'inizio della gara), il quale ha aiutato Maignan e compagni a non subire altri gol e a portare a casa la vittoria.

