Francia-Islanda 2-1: vittoria sofferta per Maignan e Rabiot

Questa sera al Parco dei Principi di Parigi è andata in scena Francia-Islanda, gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Una partita il cui andamento sembrava scontato, con 'Les Blues' favoritissimi. Alla fine gli uomini del CT Deschamps hanno portato a casa i tre punti, ma con grande fatica. Alla vittoria hanno partecipato attivamente il portiere del Milan Mike Maignan e il nuovo acquisto rossonero Adrien Rabiot. Il primo ha giocato per tutti e 90 i minuti, il secondo è subentrato al posto dell'interista Marcus Thuram al 70'.