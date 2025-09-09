Francia-Islanda, fischi per Rabiot alla lettura delle formazioni

Adrien Rabiot è stato il colpo dell'ultimo giorno di calciomercato del Milan. La mezzala francese ha deciso di riabbracciare il suo ex allenatore Massimiliano Allegri al termine della sua esperienza con il Marsiglia. L'avventura sotto la guida di De Zerbi si è chiusa nel peggiore dei modi: rissa con il compagno Rowe (ora al Bologna) a margine della prima giornata di Ligue 1 ed esclusione dalla rosa del club. Ora Rabiot sembra pronto per una nuova avventura in Serie A. In realtà, il giocatore dovrebbe arrivare giovedì a Milanello perché è attualmente impegnato con la propria Nazionale. Proprio in questi minuti, Rabiot sta guardando dalla panchina i suoi compagni nella gara Francia-Islanda, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Prima dell'inizio del match, è successo un episodio spiacevole per lo stesso centrocampista. Lo ha riferito RMC Sport via X.