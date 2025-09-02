Milan-Bologna, subito Rabiot contro Rowe: la rissa diventa rivalità

Dopo i pugni e le tensioni vissute sotto lo stesso tetto, Rabiot (ora in rossonero) e Rowe (approdato al Bologna) si ritroveranno sul terreno di gioco, come già accaduto per altre famose ruggini del passato, da Icardi e Maxi Lopez a Ibrahimovic e Mido. Quel che è certo è che nessuno dei due avrebbe mai immaginato di dover stringersi la mano in campo, appena 30 giorni dopo averla alzata in spogliatoio.