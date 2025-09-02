Milan-Bologna, subito Rabiot contro Rowe: la rissa diventa rivalità

Il destino del calcio, a volte, sa essere imprevedibile: Rabiot e Rowe si ritroveranno di nuovo faccia a faccia, stavolta da avversari.
Il destino del calcio, a volte, sa essere imprevedibile. E così, l'ultima drammatica lite calcistica si prepara a vivere il suo primo atto in campo, a quasi mille chilometri di distanza. A poco più di un mese dalla rissa che li ha visti protagonisti nello spogliatoio di Rennes, Adrien Rabiot e Jonathan Rowe si ritroveranno di nuovo faccia a faccia, stavolta da avversari.
L'ironia del destino: Rabiot e Rowe si ritroveranno avversari dopo la lite in spogliatoio
Sarà l'incontro tra Milan e Bologna, in programma il 14 settembre a San Siro, a mettere l'uno contro l'altro i due ex compagni di squadra dell'Olympique Marsiglia. Un epilogo che sembra uscito da una sceneggiatura, dopo un episodio che aveva lasciato senza parole anche il loro ex allenatore, Roberto De Zerbi. "Una rissa così non l'avevo mai vista", aveva raccontato il tecnico, descrivendo la scena che costrinse il club a mettere alla porta entrambi i giocatori.