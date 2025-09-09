Pianeta Milan
Francia-Islanda: Maignan e Rabiot giocano dal primo minuto?

Stasera alle 20.45 a Parigi ci sarà Francia-Islanda. Maignan e Rabiot, giocatori del Milan, giocano dal primo minuto? La formazione ufficiale
Redazione PM

È in corso la pausa per le nazionali. Tantissimi giocatori del Milan sono impegnati con le rispettive nazionali in amichevoli o partite valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Tra questi, i nazionali francesi Maignan e Rabiot (colpo dell'ultimo giorno di calciomercato) si apprestano ad affrontare l'Islanda in un match valido per le qualificazioni alla prossima coppa del mondo. Da poco, la Nazionale francese ha reso nota via X la formazione ufficiale per la sfida. Di seguito, si riportano gli undici titolari scelti dal CT Deschamps.

Francia-Islanda: Maignan dal 1', Rabiot in panchina

—  

Deschamps dispone i suoi con un 4-2-3-1. Ecco gli undici titolari: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Kone; Olise, Barcola, Thuram; Mbappé.

Dunque, il portiere e capitano del Milan partirà di nuovo titolare tra i pali dei 'Les Bleus'. Ancora panchina, invece, per Rabiot. Vedremo se - come successo qualche giorno fa contro l'Ucraina - il centrocampista ex Marsiglia subentrerà a gara in corso. Tra i titolari compare anche l'ex terzino rossonero Theo Hernandez.

