Francia-Islanda: Maignan e Rabiot giocano dal primo minuto?

Stasera alle 20.45 a Parigi ci sarà Francia-Islanda. Maignan e Rabiot, giocatori del Milan, giocano dal primo minuto? La formazione ufficiale

È in corso la pausa per le nazionali. Tantissimi giocatori del Milan sono impegnati con le rispettive nazionali in amichevoli o partite valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Tra questi, i nazionali francesi Maignan e Rabiot (colpo dell'ultimo giorno di calciomercato) si apprestano ad affrontare l'Islanda in un match valido per le qualificazioni alla prossima coppa del mondo. Da poco, la Nazionale francese ha reso nota via X la formazione ufficiale per la sfida. Di seguito, si riportano gli undici titolari scelti dal CT Deschamps.