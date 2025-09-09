Pianeta Milan
Verso Milan-Bologna, ancora allenamento differenziato per Leao e Nkunku

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Leao e Nkunku hanno svolto ancora un allenamento differenziato in vista di Milan-Bologna
Redazione PM

La sosta per le nazionali sta giungendo al termine. È dunque arrivato il momento di pensare alla ripresa della Serie A. Domenica 14 giugno alle ore 20:45, a San Siro, il Milan ospiterà il Bologna. Gli uomini di Allegri - dopo buoni segnali di ripresa mostrati a Lecce alla seconda giornata - sono chiamati a confermare i progressi fatti sul piano del gioco contro un avversario più probante. Il Bologna di Vincenzo Italiano, infatti, è sempre una squadra ostica da affrontare. A proposito dell'avvicinamento a questa sfida, Gianluca Di Marzio - noto giornalista di Sky Sport - ha dato alcuni aggiornamenti in merito alle condizioni di alcuni giocatori rossoneri.

Nkunku e Leao a parte, Maignan e Rabiot arrivano giovedì

Nella giornata di oggi, Allegri non ha potuto contare su Nkunku e Leao nel lavoro con tutto il gruppo. I due hanno svolto ancora lavoro differenziato per ragioni diverse. Il francese è in ritardo di condizione non essendosi allenato molto con il Chelsea durante l'estate. Il portoghese, invece, si sta riprendendo dall'infortunio al polpaccio patito contro il Bari in Coppa Italia.

Inoltre, Maignan e Rabiot - impegnati stasera con la Nazionale francese - faranno ritorno a Milanello solamente giovedì e potranno essere presenti solo a pochi allenamenti prima di Milan-Bologna.

