Verso Milan-Bologna, ancora allenamento differenziato per Leao e Nkunku

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Leao e Nkunku hanno svolto ancora un allenamento differenziato in vista di Milan-Bologna

La sosta per le nazionali sta giungendo al termine. È dunque arrivato il momento di pensare alla ripresa della Serie A. Domenica 14 giugno alle ore 20:45, a San Siro, il Milan ospiterà il Bologna. Gli uomini di Allegri - dopo buoni segnali di ripresa mostrati a Lecce alla seconda giornata - sono chiamati a confermare i progressi fatti sul piano del gioco contro un avversario più probante. Il Bologna di Vincenzo Italiano, infatti, è sempre una squadra ostica da affrontare. A proposito dell'avvicinamento a questa sfida, Gianluca Di Marzio - noto giornalista di Sky Sport - ha dato alcuni aggiornamenti in merito alle condizioni di alcuni giocatori rossoneri.