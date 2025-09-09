Mercato Milan, arriva il difensore centrale a sorpresa! Piace a due italiane

La dirigenza rossonera sta continuando a lavorare sul mercato. Nonostante il calciomercato in entrata si sia chiuso ormai 8 giorni fa, la programmazione da parte dei dirigenti del Milan prosegue. La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, infatti, presenta delle carenze, soprattutto in determinati reparti. In particolare, ci si riferisce alla difesa e all'attacco. Entro l'1 settembre non sono arrivati a Milanello né il difensore forte e d'esperienza che ci si aspettava, né un centravanti vero e proprio. Il nostro inviato Stefano Bressi - all'interno di un video YouTube sul canale di PianetaMilan.it - ha dato alcuni aggiornamenti rispetto alle mosse delle dirigenza di via Aldo Rossi.
Il nostro inviato Stefano Bressi dà alcuni aggiornamenti sul mercato rossonero all'interno di un video YouTube sul canale di Pianeta Milan
Il Milan lavora per un centrale di difesa—
La principale falla a livello di organico è quella in difesa. Questo è ciò su cui concordano l'allenatore e i vari dirigenti del Milan (il DS Tare, l'AD Furlani e Moncada). Dunque, stanno continuando a sondare diverse piste, profili diversi in vista del calciomercato di gennaio. È lecito allora aspettarsi un colpo nel reparto arretrato durante il cosiddetto mercato di riparazione.
