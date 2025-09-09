Mercato Milan, arriva il difensore centrale a sorpresa! Piace a due italiane

Pianeta Milan
Il nostro inviato Stefano Bressi dà alcuni aggiornamenti sul mercato rossonero all'interno di un video YouTube sul canale di Pianeta Milan
La dirigenza rossonera sta continuando a lavorare sul mercato. Nonostante il calciomercato in entrata si sia chiuso ormai 8 giorni fa, la programmazione da parte dei dirigenti del Milan prosegue. La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, infatti, presenta delle carenze, soprattutto in determinati reparti. In particolare, ci si riferisce alla difesa e all'attacco. Entro l'1 settembre non sono arrivati a Milanello né il difensore forte e d'esperienza che ci si aspettava, né un centravanti vero e proprio. Il nostro inviato Stefano Bressi - all'interno di un video YouTube sul canale di PianetaMilan.it - ha dato alcuni aggiornamenti rispetto alle mosse delle dirigenza di via Aldo Rossi.

Il Milan lavora per un centrale di difesa

La principale falla a livello di organico è quella in difesa. Questo è ciò su cui concordano l'allenatore e i vari dirigenti del Milan (il DS Tare, l'AD Furlani e Moncada). Dunque, stanno continuando a sondare diverse piste, profili diversi in vista del calciomercato di gennaio. È lecito allora aspettarsi un colpo nel reparto arretrato durante il cosiddetto mercato di riparazione.

