Mercato Milan, arriva il difensore centrale a sorpresa! Piace a due italiane

La dirigenza rossonera sta continuando a lavorare sul mercato. Nonostante il calciomercato in entrata si sia chiuso ormai 8 giorni fa, la programmazione da parte dei dirigenti del Milan prosegue. La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, infatti, presenta delle carenze, soprattutto in determinati reparti. In particolare, ci si riferisce alla difesa e all'attacco. Entro l'1 settembre non sono arrivati a Milanello né il difensore forte e d'esperienza che ci si aspettava, né un centravanti vero e proprio. Il nostro inviato Stefano Bressi - all'interno di un video YouTube sul canale di PianetaMilan.it - ha dato alcuni aggiornamenti rispetto alle mosse delle dirigenza di via Aldo Rossi.