Top 11 affari sfumati di questo calciomercato: Milan protagonista assoluto

Il calciomercato regala gioie e dolori ... Ecco la top 11 dei mancati colpi di questo calciomercato: Milan e Inter protagoniste
Il calciomercato è terminato da oltre una settimana, ecco quindi un recap dei migliori acquisti... sfumati. Purtroppo per i tifosi, non tutti i colpi desiderati e sognati vanno a segno. Mille possono essere le cause: dalle visite mediche, dalla distanza tra club fino alle richieste esagerate degli agenti dei calciatori. Ecco dunque una formazione composta solo da acquisti mai andati a segno. Spoiler: il Milan è protagonista.

Calciomercato Milan, da Maignan a Boniface e Harder: ecco la top 11 degli affari sfumati

Partiamo dalla porta dove il posto se lo assegna Mike Maignan. Il portiere francese a inizio calciomercato sembrava ad un passo dal Chelsea ma le richieste del Milan hanno spinto i 'blues' a fare un passo indietro.

Difesa a tre composta da: Theo Hernandez, Akanji e Juanlu. Il terzino francese, ex Milan, anche lui ad inizio calciomercato è sembrato molto vicino all'Atletico Madrid, ma dinamiche interne al club spagnolo e la volontà dei tifosi hanno fatto saltare il trasferimento. Invece per il centrale olandese ora all'Inter, negli ultimi giorni di calciomercato si era parlato di un possibile approdo al Milan, che però è saltato per volontà del giocatore. Infine chiude il trio, Juanlu Sanchez del Siviglia che è stato ad un passo dal Napoli per tutta l'estate ma alla fine non è mai approdato. Complice anche l'infortunio di Lukaku che ha costretto il Napoli ad investire su altro attaccante.

Centrocampo invece a tinte nerazzurre composto da Kone e Calhanoglu in mediana e sugli esterni Ndoye e Lookman. Il centrocampista turco al centro di una bufera mediatica sembrava destinato a lasciare l'Inter con destinazione Galatasaray, ma alla fine è rimasto. Per quanto riguarda Kone invece l'Inter ci ha provato ma la volontà della Roma ha prevalso, stessa cosa per Lookman. Infine chiude il centrocampo Ndoye che per larghi tratti dell'estate è sembrato essere l'obiettivo primare del Napoli, ma ciò non è bastato.

Da un centrocampo a tinte nerazzurre passiamo ad un attacco prevalentemente a tinte rossonere. A comporre il trio d'attacco troviamo: Harder, Boniface e Kolo Muani. I primi due sono stati veramente ad un passo dal Milan ma a causa delle visite mediche per Boniface, e del mancato sostituto per Harder alla fine per entrambi non se n'è fatto nulla.

Chiudiamo l'attacco con Kolo Muani, ricercatissimo dalla Juventus per tutta l'estate, alla fine a poche ore dalla chiusara non si è trovata la quadra con il PSG per definire il ritorno in bianconero dell'attaccante francese. Infine menzione d'onore per i vari: Gomez, Pubill, Brown e Sancho...

 

 

