Top 11 affari sfumati di questo calciomercato: Milan protagonista assoluto

Difesa a tre composta da: Theo Hernandez, Akanji e Juanlu. Il terzino francese, ex Milan, anche lui ad inizio calciomercato è sembrato molto vicino all'Atletico Madrid, ma dinamiche interne al club spagnolo e la volontà dei tifosi hanno fatto saltare il trasferimento. Invece per il centrale olandese ora all'Inter, negli ultimi giorni di calciomercato si era parlato di un possibile approdo al Milan, che però è saltato per volontà del giocatore. Infine chiude il trio, Juanlu Sanchez del Siviglia che è stato ad un passo dal Napoli per tutta l'estate ma alla fine non è mai approdato. Complice anche l'infortunio di Lukaku che ha costretto il Napoli ad investire su altro attaccante.

Centrocampo invece a tinte nerazzurre composto da Kone e Calhanoglu in mediana e sugli esterni Ndoye e Lookman. Il centrocampista turco al centro di una bufera mediatica sembrava destinato a lasciare l'Inter con destinazione Galatasaray, ma alla fine è rimasto. Per quanto riguarda Kone invece l'Inter ci ha provato ma la volontà della Roma ha prevalso, stessa cosa per Lookman. Infine chiude il centrocampo Ndoye che per larghi tratti dell'estate è sembrato essere l'obiettivo primare del Napoli, ma ciò non è bastato.

Da un centrocampo a tinte nerazzurre passiamo ad un attacco prevalentemente a tinte rossonere. A comporre il trio d'attacco troviamo: Harder, Boniface e Kolo Muani. I primi due sono stati veramente ad un passo dal Milan ma a causa delle visite mediche per Boniface, e del mancato sostituto per Harder alla fine per entrambi non se n'è fatto nulla.

Chiudiamo l'attacco con Kolo Muani, ricercatissimo dalla Juventus per tutta l'estate, alla fine a poche ore dalla chiusara non si è trovata la quadra con il PSG per definire il ritorno in bianconero dell'attaccante francese. Infine menzione d'onore per i vari: Gomez, Pubill, Brown e Sancho...