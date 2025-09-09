Ex Milan, Tonali decide una partita folle: Israele-Italia 4-5

Ieri sera abbiamo assistito a una partita folle. Israele-Italia è terminata 4-5 in favore degli azzurri. Un risultato che già rende l'idea della stranezza di un match che ha tenuto sulle corde tutti gli spettatori e i telespettatori fino all'ultimo secondo. L'avvio di gara dell'Italia di Gattuso (alla seconda partita da CT) è stato negativo, con Israele che impone il suo gioco e va in vantaggio al quarto d'ora. Verso la fine della prima frazione, Kean pareggia i conti. Anche la ripresa non parte nel migliore dei modi: 2-1 Israele. La reazione dell'Italia non si fa attendere: gara ribaltata in pochi minuti. Al 81' l'Italia si trova sul 2-4, con la partita in pugno. Poi, però, un autogol di Bastoni e un'altra ingenuità difensiva complicano enormemente le cose: 4-4. Dopo due minuti, al 91', il gol che decide la sfida: Tonali esegue un tiro-cross verso la porta avversaria e la palla sfila in rete, 4-5.