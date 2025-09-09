Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, Tonali decide una partita folle: Israele-Italia 4-5

ISRAELE-ITALIA

Ex Milan, Tonali decide una partita folle: Israele-Italia 4-5

Ex Milan, Tonali decide una partita folle: Israele-Italia 4-5
Israele-Italia è stata una partita folle. Dopo essersi fatti rimontare di due gol, gli azzurri l'hanno vinta con un gol di Tonali, ex Milan
Redazione PM

Ieri sera abbiamo assistito a una partita folle. Israele-Italia è terminata 4-5 in favore degli azzurri. Un risultato che già rende l'idea della stranezza di un match che ha tenuto sulle corde tutti gli spettatori e i telespettatori fino all'ultimo secondo. L'avvio di gara dell'Italia di Gattuso (alla seconda partita da CT) è stato negativo, con Israele che impone il suo gioco e va in vantaggio al quarto d'ora. Verso la fine della prima frazione, Kean pareggia i conti. Anche la ripresa non parte nel migliore dei modi: 2-1 Israele. La reazione dell'Italia non si fa attendere: gara ribaltata in pochi minuti. Al 81' l'Italia si trova sul 2-4, con la partita in pugno. Poi, però, un autogol di Bastoni e un'altra ingenuità difensiva complicano enormemente le cose: 4-4. Dopo due minuti, al 91', il gol che decide la sfida: Tonali esegue un tiro-cross verso la porta avversaria e la palla sfila in rete, 4-5.

L'ex Milan Tonali è l'anima della Nazionale

—  

All'interno di una partita confusionaria, piena di errori e distrazioni, solo una cosa non si può imputare agli azzurri: la mancanza di carattere e determinazione. Riacciuffare continuamente una sfida così complicata non è cosa da poco.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, una suggestione scalda già i tifosi rossoneri >>>

E non può essere un caso che la rete decisiva sia stata segnata da Sandro Tonali, un giocatore sempre più di peso per la Nazionale. L'ex centrocampista del Milan, ora al Newcastle, dimostra sempre di sapere cosa significhi indossare la maglia azzurra e dimostra sempre di voler dare tutto per la squadra. Il feeling con Gattuso parte da lontano (è bello ricordare quando Sandro chiamò Rino per chiedergli il permesso di prendere la 'numero 8' rossonera) e potrà essere decisivo per le prossime sorti della Nazionale.

Leggi anche
Nazionali, i giocatori del Milan impegnati nei prossimi due giorni
Calhanoglu, futuro all’Inter incerto? Il padre: “Galatasaray? Dio solo lo sa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA