Calhanoglu, futuro all’Inter incerto? Il padre: “Galatasaray? Dio solo lo sa”

Ex Milan:. Calhanoglu, futuro all’Inter in bilico? il centrocampista turco potrebbe lasciare i nerazzurri, ecco le parole del padre
Francesco De Benedittis

Il futuro dell’ex centrocampista del Milan, Hakan Calhanoglu, ora all’Inter, potrebbe non essere così scontato. Quest’estate è stato cercato con insistenza dal Galatasaray, ma il club nerazzurro non ha voluto cederlo. A confermare queste voci fu lo stesso tecnico del Galatasaray, Okan Buruk.

Ex Milan: Calhanoglu ed futuro al Galatasaray? Le parole del padre

Ora, però, a mettere ulteriormente benzina sul fuoco ci ha pensato direttamente il padre del centrocampista turco, che ha rilasciato un’intervista emblematica sul futuro di suo figlio. Ecco le sue parole: "Dio solo lo sa. Al momento Hakan è felice con il suo club, continua a lavorare all'Inter. Ha già un contratto per altri due anni. Non c'è alcuna questione di trasferimento".

Dunque, parole caute, ma che riaprono un possibile caso dopo quanto accaduto quest’estate durante il Mondiale per Club. Tra le dichiarazioni forti di Lautaroe la conferma di Marotta, il futuro di Calhanoglu all’Inter non appare affatto scontato, ed è evidente il malcontento del giocatore turco (già da quest'estate con il duro comunicato e l'attacco).

