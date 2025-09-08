Calhanoglu, futuro all’Inter incerto? Il padre: “Galatasaray? Dio solo lo sa”

Il futuro dell’ex centrocampista del Milan, Hakan Calhanoglu, ora all’Inter, potrebbe non essere così scontato. Quest’estate è stato cercato con insistenza dal Galatasaray, ma il club nerazzurro non ha voluto cederlo. A confermare queste voci fu lo stesso tecnico del Galatasaray, Okan Buruk.

Ex Milan: Calhanoglu ed futuro al Galatasaray? Le parole del padre

Ora, però, a mettere ulteriormente benzina sul fuoco ci ha pensato direttamente il padre del centrocampista turco, che ha rilasciato un’intervista emblematica sul futuro di suo figlio. Ecco le sue parole: "Dio solo lo sa. Al momento Hakan è felice con il suo club, continua a lavorare all'Inter. Ha già un contratto per altri due anni. Non c'è alcuna questione di trasferimento".