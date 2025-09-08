Israele-Italia 4-5: vittoria rocambolesca della Nazionale di Gattuso

Pianeta Milan
ISRAELE-ITALIA

Vittoria incredibile dell'Italia in Ungheria contro Israele. Un 4-5 rocambolesco per la Nazionale del CT Gennaro Gattuso
È terminata da poco una partita pazzesca, assolutamente imprevedibile nel suo svolgimento. Israele-Italia si è conclusa 4-5. Una vittoria incredibile, a dir poco rocambolesca, ottenuta dagli uomini di Gennaro Gattuso. Alla seconda partita sulla panchina della Nazionale, l'ex centrocampista (e allenatore) del Milan si è dovuto molto sudare la vittoria. Un match diversissimo da quello di venerdì scorso contro l'Estonia.

Nazionale, una vittoria rocambolesca

Le prime parole di Gattuso alla RAI nel post-partita dicono tanto: "C'era da morire oggi". In effetti, si è trattato di una vittoria al cardiopalma, dovuta principalmente a molti errori difensivi evitabili. Sicuramente, però, occorre sottolineare il grande spirito dimostrato dalla squadra. A ogni gol subito c'è stata una reazione di orgoglio e, talvolta, anche di tecnica.

Il gol decisivo è stato segnato da Sandro Tonali, ex giocatore del Milan. Tonali è stato tra i migliori: non si è mai dato per vinto e ha messo grande quantità e qualità al servizio della squadra. Il gol è stato la ciliegina sulla torta di una grande prestazione.

