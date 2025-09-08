Milan, Leao in Portogallo per festeggiare il primo compleanno dei suoi figli

I due gemellini si chiamano Leonardo e Tiago e sono figli di Rafael e di Debora Reis. I due non stanno più insieme da diverso tempo ma hanno mantenuto buoni rapporti. La Gazzetta riporta anche alcune dichiarazioni fatte da Leao mesi fa a ICON rispetto ai suoi gemelli: "La mia vita con loro è cambiata tanto, ho imparato il valore del tempo, ad approfittare di ogni momento con i miei figli. Quando sono triste, appena arrivo a casa e li vedo mi dimentico di tutte le difficoltà perché loro sono la mia forza. Il loro sorriso mi dà energia".