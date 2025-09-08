Pianeta Milan
Milan, Leao in Portogallo per festeggiare il primo compleanno dei suoi figli

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, Leao - attaccante del Milan - è tornato in Portogallo per festeggiare il primo compleanno dei suoi gemelli
È in corso la prima sosta per le nazionali di questa stagione 2025/26. Alcuni giocatori del Milan sono rimasti a Milanello o perché non convocati dalla propria nazionale o perché infortunati. Quest'ultimo è il caso di Rafael Leao, il quale sta recuperando dall'elongazione al polpaccio patita all'esordio stagionale contro il Bari in Coppa Italia. Il recupero sta procedendo bene, ora però è tempo di riposo.

Milan, ecco come sta trascorrendo la sosta Leao

Massimiliano Allegri, infatti, ha concesso ai suoi giocatori un weekend (lungo) di riposo. Il rientro è previsto per tutti martedì, giorno in cui si incomincerà a preparare la partita contro il Bologna (terza giornata di Serie A). Rafa ha sfruttato questi giorni per tornare in Portogallo. Per lui un'occasione speciale: il primo compleanno dei suoi gemellini. Lo riferisce Gazzetta.it. Il sito online della rosea riporta una serie di foto molto belle che raffigurano l'asso portoghese con i suoi due figli.

I due gemellini si chiamano Leonardo e Tiago e sono figli di Rafael e di Debora Reis. I due non stanno più insieme da diverso tempo ma hanno mantenuto buoni rapporti. La Gazzetta riporta anche alcune dichiarazioni fatte da Leao mesi fa a ICON rispetto ai suoi gemelli: "La mia vita con loro è cambiata tanto, ho imparato il valore del tempo, ad approfittare di ogni momento con i miei figli. Quando sono triste, appena arrivo a casa e li vedo mi dimentico di tutte le difficoltà perché loro sono la mia forza. Il loro sorriso mi dà energia".

