Milan, Maignan è la tua stagione! Dal Mondiale al rinnovo …

Dalla Francia: Maignan e il dualismo con Chevalier, per Deschamps ...—
Aldilà della questione rinnovo, che come fatto trapelare da Maignan, non influirà sulle sue prestazioni in campo che quindi darà il massimo per la maglia indipendentemente dalla sua situazione contrattuale. Anche perchè, quest'estate si giocheranno i Mondiali e sarà volontà di Maignan arrivarci da protagonista per consolidare la sua posizione da titolare nella nazionale.
Infatti, come riportato da L'Equipe il CT della Francia Didier Deschamps continuerebbe a preferire il portiere del Milan al nuovo portiere del PSG Lucas Chevalier. Non è però da sottovalutare che un'altra stagione sottotono di Maignan possa far pensare a Deschamps di cambiare la gerarchia dei portieri. In sintesi, per Maignan si prospetta la stagione, forse, più importante della carriera!
© RIPRODUZIONE RISERVATA