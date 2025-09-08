Milan, Maignan è la tua stagione! Dal Mondiale al rinnovo …

La stagione 2025/26 si appresta ad essere sicuramente una stagione importante per Mike Maignan. Infatti, in questa stagione il portiere francese viene da un annata difficile, dove è stato protagonista di diverse sbavature - dalla partita contro il Cagliari a quella con il Feyenoord in UCL - che hanno macchiato un po' la sua reputazione agli occhi dei milanisti. Ora con Massimo Allegri sarà tutto diverso, il tecnico livornese lo ha nominato capitano della squadra e ripone in lui moltissima fiducia. La fase difensiva delle squadre di Allegri è di altissimo livello e ciò favorirà il portiere francese.