Milan, Maignan è la tua stagione! Dal Mondiale al rinnovo …

Milan, Maignan è la tua stagione! Dal Mondiale al rinnovo … - immagine 1
Dal rinnovo al Mondiale, per Maignan è la stagione più importante della carriera. Allegri e Deschamps credono in lui ...
Francesco De Benedittis

La stagione 2025/26 si appresta ad essere sicuramente una stagione importante per Mike Maignan. Infatti, in questa stagione il portiere francese viene da un annata difficile, dove è stato protagonista di diverse sbavature - dalla partita contro il Cagliari a quella con il Feyenoord in UCL - che hanno macchiato un po' la sua reputazione agli occhi dei milanisti. Ora con Massimo Allegri sarà tutto diverso, il tecnico livornese lo ha nominato capitano della squadra e ripone in lui moltissima fiducia. La fase difensiva delle squadre di Allegri è di altissimo livello e ciò favorirà il portiere francese.

Resta poi da chiarire il nodo legato al contratto, in scadenza nel giugno 2026. Come raccolto dalla nostra redazione, non trapela ottimismo sul fronte rinnovo ma non è da escludere un ultimo tentativo da parte del direttore Igli Tare per provare a risanare la spaccatura tra Maignan e la dirigenza rossonera.

Aldilà della questione rinnovo, che come fatto trapelare da Maignan, non influirà sulle sue prestazioni in campo che quindi darà il massimo per la maglia indipendentemente dalla sua situazione contrattuale. Anche perchè, quest'estate si giocheranno i Mondiali e sarà volontà di Maignan arrivarci da protagonista per consolidare la sua posizione da titolare nella nazionale.

Infatti, come riportato da L'Equipe il CT della Francia Didier Deschamps continuerebbe a preferire il portiere del Milan al nuovo portiere del PSG Lucas Chevalier. Non è però da sottovalutare che un'altra stagione sottotono di Maignan possa far pensare a Deschamps di cambiare la gerarchia dei portieri. In sintesi, per Maignan si prospetta la stagione, forse, più importante della carriera!

