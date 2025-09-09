Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

Nazionali, i giocatori del Milan impegnati nei prossimi due giorni

Nazionali, i giocatori del Milan impegnati nei prossimi due giorni
È in corso la sosta per le nazionali. Sono tanti i giocatori del Milan convocati. Ecco quelli impegnati nei prossimi giorni
È in corso la sosta per le nazionali. Molti giocatori del Milan sono stati convocati dalle rispettive nazionali per partecipare ad amichevoli o partite valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Per questa pausa sono previste due partire per ciascuna nazionale. La prima di queste è stata già giocata. Manca solo la seconda. Di seguito, si riportano coloro che saranno impegnati nei prossimi due giorni.

Nazionali, i prossimi impegni dei giocatori del Milan

Davide Bartesaghi (Italia Under 21). Macedonia del Nord-Italia: martedì 9 settembre ore 18.15, Bitola - Qualificazioni Euro Under 21.

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia). Francia-Islanda: martedì 9 settembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiale 2026.

Strahinja Pavlović (Serbia). Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026.

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra). Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026.

Pervis Estupiñan (Ecuador). Ecuador-Argentina: mercoledì 10 settembre ore 1.00, Guayaquil - Qualificazioni Mondiale 2026.

Christian Pulisic (USA). Stati Uniti-Giappone: mercoledì 10 settembre ore 1.30, Columbus - Amichevole.

Santiago Gimenez (Messico). Messico-Corea del Sud: mercoledì 10 settembre ore 3.00, Nashville (USA) - Amichevole.

Gimenez e Pulisic, dunque, saranno gli ultimi - seguendo un ordine cronologico - a disputare una partita. I due probabilmente torneranno a Milanello solo giovedì.

