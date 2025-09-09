Nazionali, i giocatori del Milan impegnati nei prossimi due giorni

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia). Francia-Islanda: martedì 9 settembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiale 2026.
Strahinja Pavlović (Serbia). Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026.
Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra). Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026.
Pervis Estupiñan (Ecuador). Ecuador-Argentina: mercoledì 10 settembre ore 1.00, Guayaquil - Qualificazioni Mondiale 2026.
Christian Pulisic (USA). Stati Uniti-Giappone: mercoledì 10 settembre ore 1.30, Columbus - Amichevole.
Santiago Gimenez (Messico). Messico-Corea del Sud: mercoledì 10 settembre ore 3.00, Nashville (USA) - Amichevole.
Gimenez e Pulisic, dunque, saranno gli ultimi - seguendo un ordine cronologico - a disputare una partita. I due probabilmente torneranno a Milanello solo giovedì.
