Nazionali, i giocatori del Milan impegnati nei prossimi due giorni

È in corso la sosta per le nazionali. Sono tanti i giocatori del Milan convocati. Ecco quelli impegnati nei prossimi giorni

È in corso la sosta per le nazionali. Molti giocatori del Milan sono stati convocati dalle rispettive nazionali per partecipare ad amichevoli o partite valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Per questa pausa sono previste due partire per ciascuna nazionale. La prima di queste è stata già giocata. Manca solo la seconda. Di seguito, si riportano coloro che saranno impegnati nei prossimi due giorni.