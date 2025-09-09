Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Bologna, Pulisic e Gimenez titolari nonostante due soli allenamenti?

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Bologna, Pulisic e Gimenez titolari nonostante due soli allenamenti?

Milan-Bologna, Pulisic e Gimenez titolari nonostante solo due allenamenti?
Verso Milan-Bologna, per Allegri si prospetta un grande dilemma in attacco. Chi giocherà? Nkunku e Leao o Pulisic e Gimenez?
Francesco De Benedittis

Milan-Bologna di domenica sera alle 20:45 si avvicina, ed è tempo per Massimiliano Allegri di fare le prime scelte. Il dubbio maggiore è in attacco, vista la situazione delicata. Nkunku e Leao non sono ancora al top e potrebbe essere una scelta saggia non rischiarli subito titolari, dall'altra parte però le alternative non sono molte. Le due alternative più probabili sono l'utilizzo di Gimenez e Pulisic, ma come riportato nelle scorse ora dal giornalista della Gazzetta dello SportLuca Bianchin, i due sono impegnati con le rispettive nazionali dall'altre parte dell'oceano.

Verso Milan-Bologna, che dilemma per Allegri... Chi gioca in attacco?

—  

Dunque faranno ritorno a Milano solo nella giornata di giovedì. Avranno dunque solo due allenamenti nelle gambe prima della partita contro il Bologna. E poi c'è anche da considerare il fuso orario, o come si usa dire il 'jet lag', da smaltire.

LEGGI ANCHE

Dunque per Allegri si prospetta un bel dilemma, forse al pari di quello di Shakespeare. Nkunku e Leao o Pulisic e Gimenez? Un grande dilemma al quale però Allegri dovrà dare necessariamente una risposta. Al momento dovrebbero partire titolari nonostante tutto il messicano e l'americano, ma attenzione alle sorprese!

LEGGI ANCHE: Verso Milan-Bologna, ancora allenamento differenziato per Leao e Nkunku>>>

Allegri  non è un profilo 'filosofeggiante', anzi: è una persona piuttosto pratica. Saprà quindi risolvere l'arduo dilemma a suo modo, magari adattando qualche giocatore.

Leggi anche
Verso Milan-Bologna, ancora allenamento differenziato per Leao e Nkunku
Mercato Milan, arriva il difensore centrale a sorpresa! Piace a due italiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA