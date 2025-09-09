Milan-Bologna, Pulisic e Gimenez titolari nonostante due soli allenamenti?

Milan-Bologna di domenica sera alle 20:45 si avvicina, ed è tempo per Massimiliano Allegri di fare le prime scelte. Il dubbio maggiore è in attacco, vista la situazione delicata. Nkunku e Leao non sono ancora al top e potrebbe essere una scelta saggia non rischiarli subito titolari, dall'altra parte però le alternative non sono molte. Le due alternative più probabili sono l'utilizzo di Gimenez e Pulisic, ma come riportato nelle scorse ora dal giornalista della Gazzetta dello SportLuca Bianchin, i due sono impegnati con le rispettive nazionali dall'altre parte dell'oceano.