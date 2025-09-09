Milan-Bologna, Pulisic e Gimenez titolari nonostante due soli allenamenti?

Dunque per Allegri si prospetta un bel dilemma, forse al pari di quello di Shakespeare. Nkunku e Leao o Pulisic e Gimenez? Un grande dilemma al quale però Allegri dovrà dare necessariamente una risposta. Al momento dovrebbero partire titolari nonostante tutto il messicano e l'americano, ma attenzione alle sorprese!
Allegri non è un profilo 'filosofeggiante', anzi: è una persona piuttosto pratica. Saprà quindi risolvere l'arduo dilemma a suo modo, magari adattando qualche giocatore.
