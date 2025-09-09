Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Serbia-Inghilterra 0-5: brutta sconfitta per Pavlovic e compagni

NAZIONALI

Serbia-Inghilterra 0-5: brutta sconfitta per Pavlovic e compagni

Serbia-Inghilterra 0-5: brutta sconfitta per Pavlovic e compagni
Brutta sconfitta per Pavlovic e compagni in Serbia-Inghilterra 0-5. Ancora zero minuti, invece, per Loftus-Cheek, l'altro giocatore del Milan
Redazione PM

Questa sera è andata in scena Serbia-Inghilterra. Gli inglesi hanno riportato una vittoria netta: 0-5. Sono andati in gol Kane, Madueke, Konsa, Guehi e Rashford. Niente da fare per Pavlovic e compagni, che non hanno saputo come evitare la batosta. Per l'altro giocatore del Milan, Loftus-Cheek, ancora zero minuti sul rettangolo verde con la sua nazionale.

I due giocatori del Milan coinvolti nella sfida

—  

Chi tra Strahinja Pavlovic e Loftus-Cheek sarà più contento alla fine di questa serata? Probabilmente nessuno dei due. Chiaramente, per motivi diversi. L'Inghilterra ha dominato in lungo e in largo, ottenendo una vittoria netta contro la Serbia. Pavlovic, quindi, sarà ovviamente scontento per l'andamento della gara, anche condizionata dall'espulsione di Milenkovic arrivata al 72'. Loftus-Cheek, invece, per il fatto di non aver giocato nemmeno un minuto delle due partite di questa sosta con la sua nazionale. Dopo le belle parole spese da Tuchel (CT dell'Inghilterra) nei suoi confronti, l'atteggiamento dell'allenatore tedesco lascia qualche dubbio. Punta davvero sul centrocampista del Milan?

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Leao e Nkunku ancora a parte, Estupinan in dubbio. Le ultime>>>

Ora, per entrambi, è tempo di tornare in Italia. A Milanello li aspetta Massimiliano Allegri, che considera entrambi centrali per il suo progetto tecnico.

Leggi anche
Francia-Islanda 2-1: vittoria sofferta per Maignan e Rabiot
Francia-Islanda, fischi per Rabiot alla lettura delle formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA