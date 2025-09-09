Serbia-Inghilterra 0-5: brutta sconfitta per Pavlovic e compagni

Questa sera è andata in scena Serbia-Inghilterra. Gli inglesi hanno riportato una vittoria netta: 0-5. Sono andati in gol Kane, Madueke, Konsa, Guehi e Rashford. Niente da fare per Pavlovic e compagni, che non hanno saputo come evitare la batosta. Per l'altro giocatore del Milan, Loftus-Cheek, ancora zero minuti sul rettangolo verde con la sua nazionale.