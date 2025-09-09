Serbia-Inghilterra 0-5: brutta sconfitta per Pavlovic e compagni

Ora, per entrambi, è tempo di tornare in Italia. A Milanello li aspetta Massimiliano Allegri, che considera entrambi centrali per il suo progetto tecnico.
NAZIONALI
Questa sera è andata in scena Serbia-Inghilterra. Gli inglesi hanno riportato una vittoria netta: 0-5. Sono andati in gol Kane, Madueke, Konsa, Guehi e Rashford. Niente da fare per Pavlovic e compagni, che non hanno saputo come evitare la batosta. Per l'altro giocatore del Milan, Loftus-Cheek, ancora zero minuti sul rettangolo verde con la sua nazionale.
Chi tra Strahinja Pavlovic e Loftus-Cheek sarà più contento alla fine di questa serata? Probabilmente nessuno dei due. Chiaramente, per motivi diversi. L'Inghilterra ha dominato in lungo e in largo, ottenendo una vittoria netta contro la Serbia. Pavlovic, quindi, sarà ovviamente scontento per l'andamento della gara, anche condizionata dall'espulsione di Milenkovic arrivata al 72'. Loftus-Cheek, invece, per il fatto di non aver giocato nemmeno un minuto delle due partite di questa sosta con la sua nazionale. Dopo le belle parole spese da Tuchel (CT dell'Inghilterra) nei suoi confronti, l'atteggiamento dell'allenatore tedesco lascia qualche dubbio. Punta davvero sul centrocampista del Milan?
