Milan, dall’Ecuador: “Problemi muscolari per Estupinan”

Mentre è in corso la sosta per le nazionali, a Milanello gli uomini di Allegri stanno già preparando la sfida contro il Bologna. Il match si giocherà a San Siro domenica 14 alle ore 20:45. Per ora, l'organico a disposizione dell'allenatore livornese è ridotto all'osso. Il motivo è presto detto: molti giocatori del Milan, infatti, sono stati convocati dalle rispettive selezioni e sono attualmente impegnate in amichevoli o in partite di qualificazione per i Mondiali della prossima estate. Tra questi, c'è Pervis Estupinan. Il terzino sinistro arrivato dal Brighton si trova in Ecuador, dove è a disposizione della propria nazionale. Proprio dal suo paese, arrivano notizie poco confortanti circa la sua condizione fisica.
Dall'Ecuador dicono che Estupinan avrebbe patito un problema muscolare. Il terzino del Milan non dovrebbe giocare contro l'Argentina
Brutte notizie in arrivo dall'Ecuador per il Milan. Il nuovo terzino sinistro rossonero, Pervis Estupinan, avrebbe avvertito un problema muscolare prima della partita della sua Nazionale contro l'Argentina. Per tale ragione, il giocatore dovrebbe saltare il match che andrà in scena stanotte all'1:00 (ora italiana). Ora si attendono aggiornamenti in merito alle sue condizioni. Si spera che non sia nulla di grave e che il ragazzo - al ritorno in Italia - possa essere schierato in Milan-Bologna.
