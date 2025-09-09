Milan, dall’Ecuador: “Problemi muscolari per Estupinan”

Mentre è in corso la sosta per le nazionali, a Milanello gli uomini di Allegri stanno già preparando la sfida contro il Bologna. Il match si giocherà a San Siro domenica 14 alle ore 20:45. Per ora, l'organico a disposizione dell'allenatore livornese è ridotto all'osso. Il motivo è presto detto: molti giocatori del Milan, infatti, sono stati convocati dalle rispettive selezioni e sono attualmente impegnate in amichevoli o in partite di qualificazione per i Mondiali della prossima estate. Tra questi, c'è Pervis Estupinan. Il terzino sinistro arrivato dal Brighton si trova in Ecuador, dove è a disposizione della propria nazionale. Proprio dal suo paese, arrivano notizie poco confortanti circa la sua condizione fisica.