Calciomercato Milan, Estupiñán: chi è il terzino vicino ai rossoneri

La carriera di Estupiñán — Il nuovo acquisto si trova nel pieno della sua carriera e ha voluto fortemente il Milan per fare il salto di qualità definitivo. Il classe 1998 è cresciuto calcisticamente in Ecuador, suo paese natale, ed è stato portato in Europa nella stagione 2016/2017 dall'Udinese. I friulani l'hanno poi girato in prestito al Granada. In seguito, si è sempre spostato tra Liga spagnola e Premier, indossando le maglie di Watford, Almeria, Mallorca, Osasuna e Villareal. Nelle ultime tre annate ha giocato nel Brighton. Con i Seagulls ha disputato 104 partite, condite da 5 gol e 14 assist.

Le caratteristiche tecniche — I calciatori provenienti dal campionato inglese hanno spesso un vantaggio, almeno nei primi periodi: l'intensità e la velocità della Premier sono superiori a quelle della Serie A. E questo può contare tanto, a maggior ragione per un terzino di spinta, con caratteristiche prettamente offensive. Estupiñán, infatti, spicca nelle statistiche sui tiri in porta a partita, sui passaggi tentati, sui passaggi in verticale e sulle conduzioni progressive.

Al contrario, talvolta i giocatori di Premier vengono considerati indisciplinati dal punto di vista tattico e carenti a livello difensivo. Sotto questi punti di vista, garantisce per l'ecuadoriano il suo ex allenatore Roberto De Zerbi, il quale ha speso parole al miele per il suo ex calciatore.

È assai nota, infatti, la cura per la tattica del tecnico italiano e l'attenzione che richiede ai propri giocatori in entrambe le fasi. Ecco che allora le buone statistiche difensive di Estupiñán possono anche non stupire. Durante l'ultimo anno si è distinto per tackle, intercetti e palloni recuperati. Inoltre, nonostante una struttura fisica non imponente (179 cm x 75 kg), si è imposto per il numero di duelli aerei vinti a partita.

Insomma, si tratta di un terzino completo, bravo e applicato in entrambe le fasi. Un innesto che può far comodo ad Allegri, che potrebbe schierarlo pure da esterno di centrocampo qualora dovesse passare alla difesa a 3. Ora resta solo da attendere le sue prime apparizioni in maglia rossonera, che (si sa) non è una maglia qualunque.