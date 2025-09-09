Verso Milan-Bologna: Pobega out: l’ex rossonero salta il match per infortunio

Pianeta Milan
Verso Milan-Bologna, l'ex centrocampista rossonero Pobega salterà il match a causa di un infortunio muscolare. Ecco le sue condizioni.
Francesco De Benedittis

Verso Milan-Bologna, in programma domenica sera alle 20:45 valida per la terza giornata di campionato, l'allenatore dei rossoblù, Vincenzo Italiano, dovrà fare a meno di Tommaso Pobega. Infatti l'ex centrocampista rossonero, trasferitosi in questa sessione al Bologna in prestito con obbligo di riscatto, si è infortunato nei giorni scorsi. In seguito agli esami strumentali svolti nelle scorse ore, è stato confermato un problema di natura muscolare, ovvero una lesione del retto femorale sinistro. Un infortunio pesante che lo terrà fuori dai campi per almeno tre settimane.

Milan-Bologna: infortunio per Pobega, ecco le sue condizioni e i tempi di recupero

I piani di Italiano vengono complicati notevolmente dall'infortunio di Pobega. Oltretutto, contro il Milan non ci sarà neanche l'ex centrocampista dell' Atalanta Sulemana. Dunque, il Bologna si presenterà domenica sera a San Siro con delle defezioni importanti a centrocampo.

Ecco il comunicato ufficiale su Pobega: “Gli esami cui è stato sottoposto Tommaso Pobega, in seguito a un risentimento accusato nei giorni scorsi, hanno evidenziato una lesione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 3 settimane.”

