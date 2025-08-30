Pianeta Milan
Milan, ecco il comunicato ufficiale del Lecce sulle condizioni di Camarda

Lecce-Milan, Camarda sostituito per un colpo alla testa: ecco gli esiti degli esami svolti all'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce.
Francesco De Benedittis

Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce, durante la partita di ieri tra Lecce e Milan, vinta 0-2 dai rossoneri, è partito titolare. Il giovane attaccante, autore di 45 minuti a buon livello, è stato sostituito a metà primo tempo.

Come rivelato dall’allenatore dei giallorossi Eusebio Di Francesco, la scelta non è stata tecnica, bensì dovuta a un colpo alla testa che ha allarmato lo staff dei salentini.

“Camarda è uscito per un colpo di testa. Non si ricordava alcune cose che gli chiedevo. Ha preso un colpo durante la partita, l’abbiamo dovuto fare uscire e ora è andato a fare qualche controllo. Ci auguriamo che non sia niente, ci ho parlato, non capiva perché stava uscendo. Il cambio è stato forzato, stava giocando bene nonostante la sua giovanissima età”

Infortunio Camarda, ecco il comunicato ufficiale del Lecce

Il calciatore ha effettuato accertamenti presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dai quali non è emerso nulla di grave: si è trattato solo di un grande spavento. Ecco il comunicato ufficiale del Lecce sulle condizioni di Camarda.

“Il calciatore Francesco Camarda è stato costretto a abbandonare la gara nel corso dell’intervallo a causa di un trauma cranico per il quale ha svolto accertamenti presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, che hanno dato esito negativo”.

