Milan, ecco il comunicato ufficiale del Lecce sulle condizioni di Camarda

“Camarda è uscito per un colpo di testa. Non si ricordava alcune cose che gli chiedevo. Ha preso un colpo durante la partita, l’abbiamo dovuto fare uscire e ora è andato a fare qualche controllo. Ci auguriamo che non sia niente, ci ho parlato, non capiva perché stava uscendo. Il cambio è stato forzato, stava giocando bene nonostante la sua giovanissima età”
Infortunio Camarda, ecco il comunicato ufficiale del Lecce—
Il calciatore ha effettuato accertamenti presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dai quali non è emerso nulla di grave: si è trattato solo di un grande spavento. Ecco il comunicato ufficiale del Lecce sulle condizioni di Camarda.
“Il calciatore Francesco Camarda è stato costretto a abbandonare la gara nel corso dell’intervallo a causa di un trauma cranico per il quale ha svolto accertamenti presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, che hanno dato esito negativo”.
