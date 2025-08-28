Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan infortuni Schira sarcastico: “Nkunku ha saltato 75 gare, Boniface ‘rottame’ 37”

CALCIOMERCATO MILAN

Schira sarcastico: “Nkunku ha saltato 75 gare, Boniface ‘rottame’ 37”

Schira sarcastico: 'Nkunku ha saltato 75 gare, Boniface 'rottame' 37'
Nicolò Schira, esperto di calciomercato, parla del possibile arrivo di Nkunku al Milan facendo un parallelo con gli infortuni di Boniface
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, i rossoneri sono una delle squadre più attive di questi ultimi giorni. La sessione estiva, infatti, si chiuderà questo lunedì alle 20 e il Diavolo potrebbe chiudere almeno altri tre colpi in entrata: un attaccante, un centrocampista e un difensore. In attacco sembrerebbe quasi tutto fatto per Nkunku. Restano dubbi per quanto riguarda il tema infortuni, gli stessi che hanno fatto saltare l'affare Boniface dal Bayer Leverkusen.

Milan, Nkunku e Boniface: accumunati dagli infortuni? Schira fa notare le somiglianze

—  

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, parla del possibile arrivo di Nkunku al Milan facendo un parallelo con gli infortuni di Boniface. Ecco il post sul social X.

LEGGI ANCHE

"Curiosità: Christopher Nkunku ha saltato 75 gare ufficiali negli ultimi 3 anni per infortunio tra Lipsia e Chelsea: nello stesso lasso di tempo il “rottame” Victor Boniface ne ha saltate “solo” 37…".

LEGGI ANCHE: Nkunku vicinissimo, Jashari, Jimenez e l'avvicinamento a Lecce-Milan>>>

Numeri che sono comunque confermati dal sito transfermarkt, con una differenza: Boniface, purtroppo, ha subito due rotture del legamento crociato del ginocchio in carriera, mentre Nkunku no, nonostante i tanti problemi in carriera. L'attaccante nigeriano, infatti, sarebbe saltato proprio per i dubbi sulla salute del suo ginocchio destro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA