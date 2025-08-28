Schira sarcastico: “Nkunku ha saltato 75 gare, Boniface ‘rottame’ 37”

Calciomercato Milan, i rossoneri sono una delle squadre più attive di questi ultimi giorni. La sessione estiva, infatti, si chiuderà questo lunedì alle 20 e il Diavolo potrebbe chiudere almeno altri tre colpi in entrata: un attaccante, un centrocampista e un difensore. In attacco sembrerebbe quasi tutto fatto per Nkunku. Restano dubbi per quanto riguarda il tema infortuni, gli stessi che hanno fatto saltare l'affare Boniface dal Bayer Leverkusen.