Schira sarcastico: “Nkunku ha saltato 75 gare, Boniface ‘rottame’ 37”

"Curiosità: Christopher Nkunku ha saltato 75 gare ufficiali negli ultimi 3 anni per infortunio tra Lipsia e Chelsea: nello stesso lasso di tempo il “rottame” Victor Boniface ne ha saltate “solo” 37…".
Numeri che sono comunque confermati dal sito transfermarkt, con una differenza: Boniface, purtroppo, ha subito due rotture del legamento crociato del ginocchio in carriera, mentre Nkunku no, nonostante i tanti problemi in carriera. L'attaccante nigeriano, infatti, sarebbe saltato proprio per i dubbi sulla salute del suo ginocchio destro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA