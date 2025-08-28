Calciomercato Milan, tutto fatto per Nkunku! Ecco la cifra dell’operazione

"Christopher Nkunku al Milan, here we go! Accordo di massima raggiunto verbalmente tra i due club". Romano aggiunge dettagli: "Il Milan e il Chelsea prepareranno i documenti oggi, il compenso sarà di 35 milioni più bonus". Poi sul giocatore: "Nkunku ha detto sì ieri al suo contratto quinquennale, come rivelato". Anche Matteo Moretto conferma.
"Accordo verbale per Christopher Nkunku al Milan". Romano, in un altro post, aggiorna le cifre.
"Il pacchetto totale per Christopher Nkunku al Milan può raggiungere € 42 milioni, inclusi i bonus. Il Chelsea accetta una quota fissa iniziale superiore a € 35 milioni più eventuali supplementi".
Vedremo se, dopo il probabile arrivo del francese, il Milan proverà a chiudere e completare il reparto con un altro colpo (si parla di Dovbyk della Roma).
