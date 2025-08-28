Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, tutto fatto per Nkunku! Ecco la cifra dell’operazione

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, tutto fatto per Nkunku! Ecco la cifra dell’operazione

Calciomercato Milan, Romano annuncia: accordo per Nkunku! Ecco le cifre
Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, parlano di Milan: primi contatti per Nkunku del Chelsea. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, giorni di fuoco per i rossoneri! Il Diavolo potrebbe essere uno dei protagonisti di queste ultime ore di agosto. Il mercato, infatti, chiuderà questo lunedì alle ore 20 e il Milan potrebbe essere alla ricerca di almeno tre colpi in entrata: una punta, una mezzala e un difensore centrale. Ecco le ultime importantissime novità sull'attacco.

Calciomercato Milan, Nkunku: l'annuncio di Romano!

—  

Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, parlano di Milan: primi contatti per Nkunku del Chelsea. Ecco le ultime novità. Il punto di Romano.

LEGGI ANCHE

"Christopher Nkunku al Milan, here we go! Accordo di massima raggiunto verbalmente tra i due club". Romano aggiunge dettagli: "Il Milan e il Chelsea prepareranno i documenti oggi, il compenso sarà di 35 milioni più bonus". Poi sul giocatore: "Nkunku ha detto sì ieri al suo contratto quinquennale, come rivelato". Anche Matteo Moretto conferma.

"Accordo verbale per Christopher Nkunku al Milan". Romano, in un altro post, aggiorna le cifre.

"Il pacchetto totale per Christopher Nkunku al Milan può raggiungere € 42 milioni, inclusi i bonus. Il Chelsea accetta una quota fissa iniziale superiore a € 35 milioni più eventuali supplementi".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, proposta ufficiale per Vlahovic: non ha detto no, ma ... >>>

Vedremo se, dopo il probabile arrivo del francese, il Milan proverà a chiudere e completare il reparto con un altro colpo (si parla di Dovbyk della Roma).

Leggi anche
Calciomercato Milan, Accomando: “Difesa, anche Beraldo nella shortlist”
Calciomercato Milan, Di Marzio: “Oggi può essere il giorno di Nkunku”

© RIPRODUZIONE RISERVATA