Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Di Marzio: “Oggi può essere il giorno di Nkunku”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Oggi può essere il giorno di Nkunku”

Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Oggi può essere il giorno di Nkunku'
Christopher Nkunku è in procinto di trasferirsi dal Chelsea al Milan in questa sessione estiva di calciomercato: ecco le ultime notizie
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan si avvicina a grandi passi a Christopher Nkunku, classe 1997, attaccante francese cresciuto nel PSG, esploso nel RB Lipsia e attualmente di proprietà del Chelsea: sarà lui il grande colpo per il reparto avanzato dei rossoneri di Massimiliano Allegri in questa finestra di calciomercato.

Calciomercato Milan, le ultime news su Nkunku

—  

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Chelsea per Nkunku in un articolo pubblicato sul proprio sito web ufficiale.

LEGGI ANCHE

"Il Milan continua a lavorare per rinforzare l’attacco. Oggi, 28 agosto, può essere il giorno dell’accordo per Christopher Nkunku - ha scritto Di Marzio -. Contatti in corso tra il club rossonero e il Chelsea, che stanno discutendo i bonus per un’operazione a titolo definitivo".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, proposta ufficiale per Vlahovic: non ha detto no, ma ... >>>

"Come raccontato nelle scorse ore, il Milan ha già trovato un’intesa di massima con il giocatore sui termini contrattuali", ha chiosato il giornalista sportivo. Nkunku-Milan dovrebbe essere un'operazione da 40 milioni di euro più bonus; al giocatore dovrebbe andare un contratto di cinque anni (scadenza 30 giugno 2030) da 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio, sempre più bonus.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Romano annuncia: accordo per Nkunku! Ecco le cifre
Calciomercato Milan, proposta ufficiale per Vlahovic: non ha detto no, ma …

© RIPRODUZIONE RISERVATA