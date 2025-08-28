Calciomercato Milan, Di Marzio: “Oggi può essere il giorno di Nkunku”

"Il Milan continua a lavorare per rinforzare l’attacco. Oggi, 28 agosto, può essere il giorno dell’accordo per Christopher Nkunku - ha scritto Di Marzio -. Contatti in corso tra il club rossonero e il Chelsea, che stanno discutendo i bonus per un’operazione a titolo definitivo".
"Come raccontato nelle scorse ore, il Milan ha già trovato un’intesa di massima con il giocatore sui termini contrattuali", ha chiosato il giornalista sportivo. Nkunku-Milan dovrebbe essere un'operazione da 40 milioni di euro più bonus; al giocatore dovrebbe andare un contratto di cinque anni (scadenza 30 giugno 2030) da 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio, sempre più bonus.
