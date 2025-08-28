Calciomercato Milan, offerta alla Juventus per Vlahovic: la situazione

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo in scadenza di contratto e in uscita dalla Juventus in questa finestra di calciomercato: ieri il Milan ha rotto gli indugi e si è fatto sentire in Corso Galileo Ferraris con una prima proposta ufficiale ai bianconeri.