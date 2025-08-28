Calciomercato Milan, offerta alla Juventus per Vlahovic: la situazione

Calciomercato Milan, ecco l'offerta per Vlahovic—
Nel mercoledì intenso vissuto a 'Casa Milan', dopo che è saltata la trattativa per Harder con lo Sporting Lisbona, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare hanno valutato Tolu Arokodare del Genk (offerto dall'intermediario Paolo Busardò), ripensato a Breel Embolo del Monaco e sondato Artem Dovbyk della Roma per un prestito.
Alla fine, però, secondo 'Tuttosport', il Milan si è deciso di provare a stringere per Vlahovic. Oltre ai 25 milioni di euro per la Juventus, il Diavolo ha messo sul piatto dell'agente dell'ex Fiorentina, il suo connazionale Darko Ristic, un contratto di 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio, più bonus e un ricchissimo premio alla firma.
Un modo, questo, per non 'sfondare' il tetto stipendi del club di Via Aldo Rossi, ma per venire incontro alle richieste di Vlahovic che, dal 1° settembre al 30 giugno 2026, dovrà ricevere dalla 'Vecchia Signora' altri 10 milioni di euro netti. Vlahovic, contattato anche da Zlatan Ibrahimovic, non ha detto di 'no' al Milan.
Lui non ha detto di 'no' ai rossoneri, ma ...—
In fin dei conti, i rossoneri sono sempre stati la sua scelta in caso di addio alla Juve. Dopo il gol segnato contro il Parma, però, ha chiosato 'Tuttosport', Vlahovic ha rafforzato la sua idea di voler rimanere a Torino, nonostante l'imminente ritorno di Randal Kolo Muani, per poi scegliere l'anno prossimo dove andare da svincolato.
Magari l'arrivo effettivo di Kolo Muani smuoverà qualcosa nel serbo. Nel frattempo, però, il Milan si è mosso su Nkunku. Vedremo se la porta per Vlahovic resterà aperta fino alla fine.
