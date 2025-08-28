Calciomercato Milan, ultimo assalto a Rabiot. Ma c'è un ostacolo

Questo nonostante sia stato messo fuori squadra , dopo la rissa nello spogliatoio di Rennes con Jonathan Rowe , ora ceduto al Bologna . L'allenatore dell' OM , l'italiano Roberto De Zerbi , si è detto disponibile a perdonare Rabiot. Ma dal club della Costa Azzurra hanno fatto sapere di volere delle scuse ufficiali , meglio se scritte.

Una richiesta che, per ora, non è stata ancora soddisfatta dal giocatore. E non è detto che lo sarà mai. Per questo a Marsiglia sono entrati nell’ottica che Rabiot possa lasciare il 'Vélodrôme', dietro il pagamento di almeno 15 milioni di euro. Una cifra comunque di tutto rispetto per un trentenne in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. La cosa, però, non sembra scalfire le convinzioni di Veronique: il figlio può restare comunque in Francia.