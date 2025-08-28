Pianeta Milan
Calciomercato Milan, l’offerta a Rabiot e la sensazione sulla trattativa

Calciomercato Milan, ultimo assalto a Rabiot. Ma c'è un ostacolo
Il Milan vorrebbe provare a regalare Adrien Rabiot al tecnico Massimiliano Allegri come colpo di calciomercato a centrocampo: non è facile
Daniele Triolo 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul possibile trasferimento di Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, dall'Olympique Marsiglia al Milan in questa finestra estiva di calciomercato. Tra Milan e Rabiot, di mezzo, ci sarebbe la signora Veronique, madre-agente dell'ex Juventus che, al momento, non ha aperto all'approdo del figlio a Milano.

Calciomercato Milan, tentativo per Rabiot ma è difficile

I rossoneri, per la 'rosea', hanno provato un contatto diretto per sottoporre alla mamma di Rabiot la proposta già avanzata agli intermediari, ovvero un contratto di almeno due anni (scadenza 30 giugno 2027) da 5-6 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Ma senza successo. La sensazione è che la madre voglia trattenere Rabiot a Marsiglia.

Questo nonostante sia stato messo fuori squadra, dopo la rissa nello spogliatoio di Rennes con Jonathan Rowe, ora ceduto al Bologna. L'allenatore dell'OM, l'italiano Roberto De Zerbi, si è detto disponibile a perdonare Rabiot. Ma dal club della Costa Azzurra hanno fatto sapere di volere delle scuse ufficiali, meglio se scritte.

L'OM vorrebbe 15 milioni. La madre non vorrebbe spostarlo da lì

Una richiesta che, per ora, non è stata ancora soddisfatta dal giocatore. E non è detto che lo sarà mai. Per questo a Marsiglia sono entrati nell’ottica che Rabiot possa lasciare il 'Vélodrôme', dietro il pagamento di almeno 15 milioni di euro. Una cifra comunque di tutto rispetto per un trentenne in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. La cosa, però, non sembra scalfire le convinzioni di Veronique: il figlio può restare comunque in Francia.

