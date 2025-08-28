Calciomercato Milan, Accomando: “Difesa, anche Beraldo nella shortlist”

"Milan, mattinata importante. I rossoneri hanno intesa di massima con il Chelsea e cercano quella definitiva con Nkunku. Dovbyk piace ma al momento difficile. Sempre oggi dovrebbe sbloccarsi Chukwueze al Fulham. Nella shortlist per la difesa anche Beraldo del PSG", ha scritto Accomando.
Classe 2003, brasiliano, di piede mancino, Beraldo è arrivato al PSG nel gennaio 2024 dal San Paolo per 20 milioni di euro. Nell'ultima stagione, con la squadra di Luis Enrique, ha collezionato 38 presenze, segnando un gol, tra Ligue 1, Champions League, coppe nazionali e Mondiale per Club, per un totale di 2.773' sul terreno di gioco.
