Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Accomando: “Difesa, anche Beraldo nella shortlist”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Accomando: “Difesa, anche Beraldo nella shortlist”

Calciomercato Milan, Accomando: 'Difesa, anche Beraldo nella shortlist'
Lucas Beraldo, classe 2003, difensore brasiliano del PSG, figura tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per rinforzare la retroguardia
Daniele Triolo Redattore 

Orazio Accomando, giornalista sportivo esperto di calciomercato per 'SportMediaset', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sui movimenti - in entrata e in uscita - del Milan in questi roventi giorni della fase finale della sessione estiva dei trasferimenti.

Calciomercato Milan, piace anche Beraldo per la retroguardia

—  

Lo ha fatto con un post pubblicato sul proprio account del popolare social network 'X'. Aggiornamenti sugli affari Christopher Nkunku (Chelsea), Artem Dovbyk (Roma), Samuel Chukwueze (Fulham) e aggiunta di un nome nuovo per rinforzare la retroguardia rossonera, ovvero Lucas Beraldo (PSG)

LEGGI ANCHE

"Milan, mattinata importante. I rossoneri hanno intesa di massima con il Chelsea e cercano quella definitiva con Nkunku. Dovbyk piace ma al momento difficile. Sempre oggi dovrebbe sbloccarsi Chukwueze al Fulham. Nella shortlist per la difesa anche Beraldo del PSG", ha scritto Accomando.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, proposta ufficiale per Vlahovic: non ha detto no, ma ... >>>

Classe 2003, brasiliano, di piede mancino, Beraldo è arrivato al PSG nel gennaio 2024 dal San Paolo per 20 milioni di euro. Nell'ultima stagione, con la squadra di Luis Enrique, ha collezionato 38 presenze, segnando un gol, tra Ligue 1, Champions League, coppe nazionali e Mondiale per Club, per un totale di 2.773' sul terreno di gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA