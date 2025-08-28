Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

Andata in archivio (1°-10 giugno) la prima finestra della sessione estiva di calciomercato del 2025, siamo agli ultimi giorni della seconda, che durerà fino al prossimo 1° settembre. Il Milan, che da quest'anno è affidato alla guida tecnica di Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista con tre-quattro innesti di assoluto livello per rinforzare il proprio organico. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.