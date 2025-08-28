calciomercato

Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

Calciomercato Milan 2025 LIVE
Ultimi giorni della seconda finestra del calciomercato estivo 2025: il Milan vuole essere protagonista con tre-quattro innesti top: il LIVE
Redazione

Andata in archivio (1°-10 giugno) la prima finestra della sessione estiva di calciomercato del 2025, siamo agli ultimi giorni della seconda, che durerà fino al prossimo 1° settembre. Il Milan, che da quest'anno è affidato alla guida tecnica di Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista con tre-quattro innesti di assoluto livello per rinforzare il proprio organico. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.

11:15

DI MARZIO: "OGGI PUÒ ESSERE IL GIORNO DI NKUNKU"

Christopher Nkunku è in procinto di trasferirsi dal Chelsea al Milan in questa sessione estiva di calciomercato: ecco le ultime notizie

11:00

OFFERTA ALLA JUVENTUS PER VLAHOVIĆ: LA SITUAZIONE

Ancora possibile un trasferimento di Dušan Vlahović dalla Juventus al Milan in queste battute finali di calciomercato? Per 'Tuttosport', sì

10:22

NKUNKU SI CERCA L'ACCORDO

Calciomercato Milan, Nkunku potrebbe essere il colpo in attacco per i rossoneri. Il Diavolo, infatti, potrebbe cercare l'accordo col Chelsea

10:00

ULTIMO ASSALTO A RABIOT. MA C'È UN OSTACOLO

Il Milan vorrebbe provare a regalare Adrien Rabiot al tecnico Massimiliano Allegri come colpo di calciomercato a centrocampo: non è facile

09:30

ROMANO: "IL MILAN HA CHIESTO LE CONDIZIONI PER AKANJI"

Manuel Akanji, classe 1995, centrale svizzero del Manchester City, rinforzo 'last minute' di calciomercato per la difesa del Milan?

09:00

ANCHE DOVBYK OLTRE A NKUNKU? SÌ, A DUE CONDIZIONI

Artem Dovbyk, centravanti della Roma, potrebbe finire al Milan in questo calciomercato estivo a prescindere dall'arrivo di Christopher Nkunku

08:30

PERCHÉ È SALTATO HARDER? IPOTESI E RETROSCENA

Sembrava tutto fatto per l'approdo di Conrad Harder al Milan in questo calciomercato estivo. Poi l'operazione è tramontata. Ecco i motivi

08:00

ECCO LA SVOLTA: IN ATTACCO SI VIRA SU NKUNKU

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 in uscita dal Chelsea, probabile colpo di calciomercato del Milan. Ecco le ultime news

07:30

IL VICE LEÃO PUÒ ESSERE UN COLPO DA URLO

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, potrebbe piazzare un colpo di calciomercato da 90 nel ruolo di esterno offensivo. Le ultime news

+++ IL TABELLONE +++

ACQUISTI: Yacine Adli (c, Fiorentina - fine prestito); Zachary Athekame (d, Young Boys - 10,5 milioni di euro); Ismaël Bennacer (c, Olympique Marsiglia - fine prestito); Lorenzo Colombo (a, Empoli - fine prestito); Pervis Estupiñán (d, Brighton - 18 milioni di euro); Ardon Jashari (c, Bruges - 36 milioni di euro); Marko Lazetić (a, Bačka Topola - fine prestito); Luka Modrić (c, svincolato); Álvaro Morata (a, Galatasaray - fine prestito); Noah Okafor (a, Napoli - fine prestito); Marco Pellegrino (d, Club Atlético Huracán) - fine prestito); Tommaso Pobega (c, Bologna - fine prestito); Samuele Ricci (c, Torino - 23 milioni di euro); Alexis Saelemaekers (c, Roma - fine prestito); Pietro Terracciano (p, Fiorentina - gratuito); Devis Vásquez (p, Empoli - fine prestito), Koni De Winter (d, Genoa - 20 milioni di euro).

CESSIONI: Tammy Abraham (a, Roma - fine prestito); Francesco Camarda (a, Lecce - prestito); João Félix (a, Chelsea - fine prestito); Lorenzo Colombo (a, Genoa - prestito); Alessandro Florenzi (d, svincolato); Luka Jović (a, svincolato); Pierre Kalulu (d, Juventus - 14,3 milioni di euro); Mattia Liberali (a, Catanzaro - titolo definitivo gratuito); Lapo Nava (p, Cremonese - titolo definitivo gratuito); Noah Okafor (a, Leeds United - 19 milioni di euro), Marco Pellegrino (d, Boca Juniors - 3,5 milioni di euro); Tommaso Pobega (c, Bologna - prestito); Tijjani Reijnders (c, Manchester City - 55 milioni di euro); Emerson Royal (d, Flamengo - 9 milioni di euro); Riccardo Sottil (a, Fiorentina - fine prestito); Marco Sportiello (p, Atalanta - gratuito); Filippo Terracciano (d, Cremonese - prestito); Devis Vásquez (p, risoluzione del contratto); Kyle Walker (d, Manchester City - fine prestito).

OBIETTIVI: Tyler Adams (c, Bournemouth - 30 milioni di euro); Nayef Aguerd (d, West Ham - 25 milioni di euro); Manuel Akanji (d, Manchester City - 17 milioni di euro); Sofyan Amrabat (c, Fenerbahçe - 17 milioni di euro); Tolu Arokodare (a, Genk - 20 milioni di euro); Federico Chiesa (a, Liverpool - 15 milioni di euro); Guéla Doué (d, Strasburgo - 20 milioni di euro); Mahamadou Doumbia (c, Anversa - 20 milioni di euro); Artem Dovbyk (a, Roma - 40 milioni di euro); Zakaria El Ouahdi (d, Genk - 12 milioni di euro); Breel Embolo (a, Monaco - 12 milioni di euro); JaviGuerra (c, Valencia - 25 milioni di euro); Serhou Guirassy (a, Borussia Dortmund - 70 milioni di euro); Conrad Harder (a, Sporting Lisbona - 30 milioni di euro); Rasmus Højlund (a, Manchester United - 40 milioni di euro); Nicolas Jackson (a, Chelsea - 40 milioni di euro); Leon Jakirović (d, Dinamo Zagabria - 5 milioni di euro); Ismail Jakobs (d, Galatasaray - 10 milioni di euro); Gabriel Jesus (a, Arsenal - 25 milioni di euro); Dominik Livaković (p, Fenerbahçe - 9 milioni di euro); Jhon Lucumí (d, Bologna - 28 milioni di euro); Jean-Philippe Mateta (a, Crystal Palace - 50 milioni di euro); Martim Fernandes (d, Porto - 60 milioni di euro); Weston McKennie (c, Juventus - 15 milioni di euro); Arkadiusz Milik (a, Juventus - 5 milioni di euro); Luca Netz (d, Borussia Mönchengladbach - 15 milioni di euro); Christopher Nkunku (a, Chelsea - 30 milioni di euro); Gonçalo Ramos (a, PSG - 30 milioni di euro); Takehiro Tomiyasu (d, svincolato); Dušan Vlahović (a, Juventus - 30 milioni di euro); Edon Zhegrova (a, Lille - 15 milioni di euro).

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA