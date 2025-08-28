Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Chukwueze-Fulham e Musah-Atalanta. Ma a Lecce …

Calciomercato in uscita: il Milan sta definendo le cessioni di Samuel Chukwueze al Fulham e Yunus Musah all'Atalanta. Però da sabato
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle operazioni in uscita del Milan in queste battute finali del calciomercato estivo, ha ricordato come siano in via di definizione due cessioni: quella di Samuel Chukwueze e quella di Yunus Musah.

Calciomercato Milan, Chukwueze e Musah al passo d'addio

L'esterno offensivo nigeriano classe 1999 e il centrocampista statunitense classe 2002, giunti al Milan nella medesima sessione estiva di calciomercato, quella del 2023, rispettivamente per 21,10 e 20 milioni di euro (entrambi più bonus) sono pronti ad andare via.

Li aspettano Fulham in Premier League (Chukwueze) e Atalanta in Serie A (Musah), per affari da 25 milioni di euro l'uno. Le formule: titolo definitivo per l'ex Villarreal, mentre, per l'ex Valencia, da capire se sarà anch'essa a titolo definitivo oppure con un prestito con diritto di riscatto.

A Lecce ci saranno però entrambi: Allegri in emergenza

Un'altra cosa che accomuna Chukwueze e Musah? Entrambi potranno raggiungere le loro nuove destinazioni a partire da sabato. Domani sera, infatti, serviranno almeno in panchina per Lecce-Milan di campionato, giacché l'allenatore Massimiliano Allegri ha momentaneamente una rosa ridotta all'osso. All'occorrenza, saranno gettati in campo.

