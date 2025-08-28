Calciomercato Milan, Chukwueze-Fulham e Musah-Atalanta. Ma a Lecce ...

Li aspettano Fulham in Premier League (Chukwueze) e Atalanta in Serie A (Musah), per affari da 25 milioni di euro l'uno. Le formule: titolo definitivo per l'ex Villarreal, mentre, per l'ex Valencia, da capire se sarà anch'essa a titolo definitivo oppure con un prestito con diritto di riscatto.
A Lecce ci saranno però entrambi: Allegri in emergenza—
Un'altra cosa che accomuna Chukwueze e Musah? Entrambi potranno raggiungere le loro nuove destinazioni a partire da sabato. Domani sera, infatti, serviranno almeno in panchina per Lecce-Milan di campionato, giacché l'allenatore Massimiliano Allegri ha momentaneamente una rosa ridotta all'osso. All'occorrenza, saranno gettati in campo.
