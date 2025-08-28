Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Di Marzio rilancia l’ipotesi Dovbyk: scambio clamoroso

Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Si ragiona sullo scambio Dovbyk-Giménez'
Milan e Roma ragionano per uno scambio in questo calciomercato: Artem Dovbyk in rossonero e Santiago Giménez in giallorosso. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, Milan e Roma stanno ragionando su uno scambio tra centravanti, che coinvolgerebbe Artem Dovbyk e Santiago Giménez.

Dovbyk, ucraino classe 1997, è approdato alla Roma nel calciomercato estivo 2024, dal Girona, per 30,5 milioni di euro, più 5,5 milioni di euro di bonus e il 10% di una futura, rivendita. Nella sua prima stagione con i giallorossi, ha realizzato 17 gol e fornito 4 assist in 45 partite.

Giménez, messicano classe 2001, è invece arrivato al Milan nel calciomercato invernale 2025, dal Feyenoord, per 32 milioni di euro più 3 milioni di euro di bonus e percentuale sulla rivendita. In pochi mesi con i rossoneri, ha realizzato 6 gol e 2 assist in 19 partite.

Più o meno, dunque, le valutazioni sono simili e uno scambio potrebbe accontentare tutti. Dovbyk è la riserva di Evan Ferguson nella Roma, mentre Giménez non sembra godere in pieno della fiducia del tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri. Per Di Marzio, ad ogni modo, operazione non semplice perché il 'Bebote' vorrebbe comunque restare al Milan.

