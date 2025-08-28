Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Si ragiona sullo scambio Dovbyk-Giménez'

Milan e Roma ragionano per uno scambio in questo calciomercato: Artem Dovbyk in rossonero e Santiago Giménez in giallorosso. Il punto

Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato , Milan e Roma stanno ragionando su uno scambio tra centravanti, che coinvolgerebbe Artem Dovbyk e Santiago Giménez .

Dovbyk, ucraino classe 1997, è approdato alla Roma nel calciomercato estivo 2024, dal Girona, per 30,5 milioni di euro, più 5,5 milioni di euro di bonus e il 10% di una futura, rivendita. Nella sua prima stagione con i giallorossi, ha realizzato 17 gol e fornito 4 assist in 45 partite.