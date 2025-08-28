Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Si ragiona sullo scambio Dovbyk-Giménez'

Calciomercato: Milan e Roma, Dovbyk e Giménez si scambiano le maglie?—
Giménez, messicano classe 2001, è invece arrivato al Milan nel calciomercato invernale 2025, dal Feyenoord, per 32 milioni di euro più 3 milioni di euro di bonus e percentuale sulla rivendita. In pochi mesi con i rossoneri, ha realizzato 6 gol e 2 assist in 19 partite.
Più o meno, dunque, le valutazioni sono simili e uno scambio potrebbe accontentare tutti. Dovbyk è la riserva di Evan Ferguson nella Roma, mentre Giménez non sembra godere in pieno della fiducia del tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri. Per Di Marzio, ad ogni modo, operazione non semplice perché il 'Bebote' vorrebbe comunque restare al Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA