Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, parla anche del Milan: ecco le ultime novità su Ismael Bennacer. Non solo il Bologna in corsa
Calciomercato Milan, i rossoneri sono una delle squadre più attive di questi ultimi giorni. La sessione estiva, infatti, si chiuderà questo lunedì alle 20 e il Diavolo potrebbe chiudere almeno altri tre colpi in entrata: un attaccante, un centrocampista e un difensore. Occhio anche alle possibili uscite. Bennacer, centrocampista che da gennaio ha giocato in prestito al Marsiglia, non fa parte del progetto rossonero e potrebbe partire, ma restare in Serie A.

Calciomercato Milan, non solo Bologna per Bennacer

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, parla anche del Milan: ecco le ultime novità su Ismael Bennacer. Non solo il Bologna in corsa.

"Bennacer, in giornata nuovi contatti con il Bologna". Non solo i rossoblù, l'esperto rivela un'altra squadra molto interessate: "Ma il profilo è apprezzato anche da Tudor, vedremo eventuali margini con la Juventus". Possibile quindi che il Milan parli con i bianconeri per il centrocampista algerino. 

Che questo possa aprire la strada a contatti pe Vlahovic? Nulla è da escludere durante gli ultimi giorni di calciomercato, con il Milan che starebbe cercando comunque un'altra punta oltre al probabile arrivo di Nkunku.

