"Bennacer, in giornata nuovi contatti con il Bologna". Non solo i rossoblù, l'esperto rivela un'altra squadra molto interessate: "Ma il profilo è apprezzato anche da Tudor, vedremo eventuali margini con la Juventus". Possibile quindi che il Milan parli con i bianconeri per il centrocampista algerino.
Che questo possa aprire la strada a contatti pe Vlahovic? Nulla è da escludere durante gli ultimi giorni di calciomercato, con il Milan che starebbe cercando comunque un'altra punta oltre al probabile arrivo di Nkunku.
© RIPRODUZIONE RISERVATA