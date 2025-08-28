Calciomercato Milan, i rossoneri sono una delle squadre più attive di questi ultimi giorni. La sessione estiva, infatti, si chiuderà questo lunedì alle 20 e il Diavolo potrebbe chiudere almeno altri tre colpi in entrata: un attaccante, un centrocampista e un difensore. Occhio anche alle possibili uscite. Bennacer, centrocampista che da gennaio ha giocato in prestito al Marsiglia, non fa parte del progetto rossonero e potrebbe partire, ma restare in Serie A.